Miền Bắc đón không khí lạnh khi nào?

Ngày 11/9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết từ nay đến 10/10, số lượng bão, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông ở mức tương đương so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ (trên Biển Đông khoảng 2,2 cơn và đổ bộ vào đất liền Việt Nam khoảng 1,1 cơn) và có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Nhận định về diễn biến mưa, cơ quan khí tượng cho biết ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện một số đợt mưa lớn diện rộng.

Khu vực Nam bộ và các nơi khác ở Trung bộ có nhiều ngày có mưa rào và giông. Một số ngày có thể xảy ra mưa vừa, mưa to. Trên phạm vi cả nước tiếp tục có khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo cơ quan khí tượng vào cuối tháng 9, không khí lạnh có khả năng bắt đầu xuất hiện, song cường độ còn yếu và hoạt động chưa ổn định nên chưa gây biến đổi đáng kể về chế độ nhiệt độ tại các tỉnh miền Bắc.

Vào cuối tháng 9 không khí lạnh có khả năng bắt đầu xuất hiện (Ảnh: Mạnh Quân).

Về thời tiết nắng nóng, có khả năng xuất hiện cục bộ tại khu vực Trung du và đồng bằng Bắc Bộ cũng như các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế trong những ngày đầu của thời kỳ dự báo.

Cơ quan khí tượng cũng dự báo từ nay đến hết tháng 11, khu vực Trung bộ khả năng có tổng lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm 10-30%. Trường hợp bão hoặc áp thấp nhiệt đới tác động đến miền Trung kết hợp với gió đông và không khí lạnh có khả năng xảy ra mưa đặc biệt lớn, để phòng khả năng xảy ra lũ lịch sử ở khu vực miền Trung trong thời gian tới.