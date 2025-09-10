Thanh niên Hải Phòng chết gục trong quán game, cả quán nghĩ đang ngủ

Ngày 10/9, lãnh đạo UBND phường An Dương xác nhận sự việc nam thanh niên tử vong tại quán Internet gần chợ Minh Khai vào tối 8/9.

Nạn nhân là anh B., 25 tuổi, trú phường Hồng Phong. Sáng 8/9, anh B. đi xe máy đến quán chơi game. Đến chiều tối cùng ngày, thấy anh gục đầu trên bàn máy, nhiều người chỉ nghĩ anh đang ngủ nên không ai gọi.

Khoảng 19h cùng ngày, người nhà đến quán tìm thì phát hiện cơ thể anh B. đã lạnh ngắt, không còn phản ứng. Sự việc lúc này mới được báo với cơ quan chức năng.

Lực lượng y tế có mặt nhưng xác định nạn nhân đã tử vong. Sau khi hoàn tất thủ tục, thi thể anh B. được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.