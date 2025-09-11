Tình tiết mới vụ nhà hoạt động nổi tiếng của Mỹ bị ám sát

Nhà hoạt động bảo thủ Mỹ Charlie Kirk (Ảnh: EPA).

Tại cuộc họp báo ngày 11/9, ủy viên Sở An toàn Công cộng bang Utah Beau Mason cho biết họ đã đạt được một số “bước đột phá” trong việc truy lùng kẻ ám sát nhà hoạt động Charlie Kirk.

Theo đó, họ xác định được nghi phạm là nam giới, tầm tuổi sinh viên, và đã đến khuôn viên trường đại học nơi diễn ra buổi diễn thuyết của ông Kirk vào lúc 11h52 ngày 10/9 theo giờ địa phương. Các điều tra viên đã lần theo dấu vết di chuyển của hắn khi đi lên mái nhà, sang phía bên kia tòa nhà, nhảy xuống và bỏ trốn vào một khu dân cư.

Ông Robert Bohls, đặc vụ phụ trách văn phòng FBI tại thành phố Salt Lake, cho biết giới chức trách tin rằng họ đã thu giữ được khẩu súng dùng để ám sát Charlie Kirk. Vũ khí này là một khẩu “súng trường lên đạn tay, hỏa lực mạnh” được tìm thấy trong khu rừng nơi nghi phạm bỏ chạy. Tuy nhiên, nghi phạm không ẩn náu trong khu rừng.

“Chúng tôi đã lục soát khu rừng đó và đảm bảo an toàn. Đối với cộng đồng, tôi có thể khẳng định đây là một vụ tấn công có mục tiêu. Chúng tôi nghĩ cộng đồng không đối mặt với nguy hiểm. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tận dụng mọi nguồn lực để tìm hắn và chúng tôi sẽ làm được”, ông tuyên bố.

Ngoài khẩu súng trường, giới chức cũng đã thu thập được dấu giày, dấu lòng bàn tay và dấu in cẳng tay để phân tích.

“Tính đến sáng nay, chúng tôi đã nhận được hơn 130 đầu mối”, ông Bohls nói.

Ông Mason nói với báo giới, các nhà điều tra đã có được “video chất lượng tốt” về nghi phạm.

“Chúng tôi có video khá rõ về đối tượng này. Nhưng hiện tại chúng tôi sẽ không công bố. Chúng tôi đang triển khai một số công nghệ và phương pháp để xác định danh tính đối tượng. Nếu không thành công, chúng tôi sẽ liên hệ với truyền thông và công bố rộng rãi để nhờ giúp nhận diện. Nhưng hiện tại, chúng tôi vẫn tin tưởng vào khả năng của mình”, ông nhấn mạnh.

Ông bổ sung rằng giới chức mong muốn “tiếp tục tiến hành theo cách bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người và xử lý vụ việc một cách đúng đắn”.

Charlie Kirk, nhà hoạt động 31 tuổi, một người ủng hộ lớn của ông Trump và là giám đốc điều hành tổ chức Turning Point USA, đã qua đời sau khi bị bắn vào cổ trong lúc diễn thuyết tại Đại học Utah Valley hôm 10/9. Ông Kirk được cho là đã bị bắn từ một tòa nhà cách vị trí mình đang diễn thuyết chỉ khoảng 200m, sau khi phát biểu trước đám đông khoảng 3.000 người với các biện pháp an ninh lỏng lẻo.