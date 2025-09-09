Người đàn ông bị ong đốt tử vong bên bờ sông Lam

Chiều 9/9, ông Trần Quang Trung, trưởng thôn 1, xã Anh Sơn (Nghệ An), cho biết sáng cùng ngày, anh P.V.N. (SN 1974, trú thôn 1) chèo thuyền ra mép sông để cắt cỏ mang về cho đàn cá nuôi.

Đến gần trưa không thấy anh N. về, vợ anh lo lắng đi tìm. Đến bờ sông, chị phát hiện chiếc thuyền của chồng vẫn neo cạnh mép nước nhưng không thấy người đâu.

Anh N. được người dân đưa từ bờ sông về nhà bằng xe máy để đưa đi cấp cứu (Ảnh cắt từ clip).

Trong lúc đi dọc mép sông tìm kiếm, chị bàng hoàng phát hiện anh N. nằm bất động ngay gần một tổ ong, trên người có nhiều vết đốt.

Chị lập tức hô hoán bà con trong thôn đến ứng cứu, đưa nạn nhân về nhà và gọi xe đưa đi Trung tâm Y tế Anh Sơn cấp cứu. Tuy nhiên, do bị ong đốt quá nhiều, anh N. đã không qua khỏi.

“Gia đình anh N. thuộc diện cận nghèo, vợ chồng có 3 người con, một cháu đã lập gia đình, hai cháu còn đi học. Bố anh năm nay đã hơn 90 tuổi cần được chăm sóc. Hiện bà con trong thôn tổ chức lo hậu sự cho nạn nhân”, ông Trung chia sẻ.

Ông Nguyễn Công Thắng, Chủ tịch UBND xã Anh Sơn, xác nhận sự việc và cho biết chính quyền địa phương đã cử cán bộ tới thăm hỏi, động viên, đồng thời phối hợp cùng bà con hỗ trợ gia đình lo tang lễ.

Chính quyền xã cũng khuyến cáo, mùa này thời tiết thay đổi, ong thường làm tổ ở bụi rậm ven sông, ven nương rẫy. Người dân khi đi lao động cần chú ý quan sát xung quanh, tránh lại gần tổ ong, đặc biệt không nên mặc quần áo màu sặc sỡ hoặc có mùi mồ hôi, dễ kích động đàn ong.

Nếu chẳng may bị ong tấn công, cần tìm cách che mặt, chạy nhanh ra khỏi khu vực, sau đó đến ngay cơ sở y tế để được xử lý kịp thời.