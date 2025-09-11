Venezuela triển khai binh sĩ tới 284 "mặt trận chiến đấu" khắp cả nước

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm 11/9 cho biết nước này sẽ triển khai lực lượng quân đội, cảnh sát và dân phòng tại 284 “mặt trận chiến đấu” trên khắp cả nước, động thái nhằm thể hiện năng lực quân sự.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Venezuela và Mỹ nóng lên trong thời gian qua.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Trump đã tăng cường hiện diện quân sự ở vùng biển Caribe phía nam, với lý do trấn áp nạn buôn lậu ma túy, và ra lệnh triển khai 10 tiêm kích F-35 tới một căn cứ không quân ở Puerto Rico.

Tuần trước, Mỹ tuyên bố tấn công một chiếc xuồng mà Washington cáo buộc là chở ma túy xuất phát từ Venezuela, làm 11 người thiệt mạng.

Sau đó, Venezuela đã điều các máy bay di chuyển gần chiến hạm Mỹ hoạt động ở khu vực. Mỹ cáo buộc Venezuela làm ảnh hưởng tới hoạt động của các tàu và cảnh báo kịch bản bắn hạ máy bay của Caracas.

Venezuela khẳng định họ luôn sẵn sàng đối thoại, tham gia đàm phán, nhưng cần nhận được sự tôn trọng.

Vào ngày 11/9, ông Maduro không nói rõ có bao nhiêu binh sĩ, cảnh sát hay dân quân sẽ tham gia đợt triển khai mới tới 284 địa điểm nói trên.

Chính phủ ông trước đó đã công bố bổ sung 25.000 quân nhân tới các bang giáp biên giới Colombia, một khu vực nghi có hoạt động buôn bán ma túy.

“Chúng tôi sẵn sàng cho một cuộc chiến nếu cần thiết”, ông Maduro nói từ Ciudad Caribia, vùng duyên hải miền Trung, trong một chương trình truyền hình trực tiếp vào sáng sớm.

“Trên toàn bộ bờ biển Venezuela, từ biên giới với Colombia đến phía Đông đất nước, từ Bắc xuống Nam và từ Đông sang Tây, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ lực lượng chính quy”, ông nói.

Bản thân ông Maduro nhiều lần phản bác cáo buộc từ Mỹ rằng Venezuela có liên quan tới các băng đảng ma túy, khẳng định quốc gia Nam Mỹ là một nước đấu tranh chống nạn buôn bán những chất độc hại này.

Ông cũng phủ nhận cáo buộc có liên quan tới Tren de Aragua, một tổ chức tội phạm buôn bán ma túy, khẳng định Venezuela đã xóa sổ nhóm này.