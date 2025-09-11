Các cơ quan báo chí góp ý sửa đổi Luật Báo chí

Chiều 11/9, Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tọa đàm tham vấn chuyên gia về dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) tại TPHCM.

Phát biểu khai mạc, ông Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội, cho biết, từ năm 2022, đơn vị đã khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về báo chí tại nhiều địa phương trong cả nước. Trên cơ sở kết quả khảo sát, Ủy ban Văn hóa và Xã hội đã kiến nghị việc sửa đổi Luật Báo chí năm 2016.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Triệu Thế Hùng phát biểu tại tọa đàm (Ảnh: N.T.).

Theo lãnh đạo Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, sau 8 năm triển khai, Luật Báo chí năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã bộc lộ nhiều hạn chế, không còn phù hợp.

Bên cạnh đó, sự phát triển mạnh mẽ của Internet, mạng xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động báo chí - truyền thông; quá trình sắp xếp tổ chức, bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính; nhu cầu hình thành, phát triển các cơ quan báo chí lớn, đóng vai trò dẫn dắt, định hướng thông tin đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đổi mới nội dung, phương thức hoạt động báo chí, tổ chức cơ quan báo chí, đồng thời sớm sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí để đáp ứng thực tiễn.

Về mô hình cơ quan báo chí, ông Triệu Thế Hùng gợi ý các đại biểu có ý kiến về quy định cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện có phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển không? Ở địa phương cần thiết kế ra sao, với cơ chế chính sách gì?

Đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí trình bày ý kiến tại tọa đàm (Ảnh: N.T.).

Theo ông Triệu Thế Hùng, phạm vi, đối tượng được cấp giấy phép hoạt động báo chí còn rộng, dẫn đến số lượng cơ quan báo chí nhiều, nhưng hiệu quả và chất lượng chưa đồng đều, có sự trùng lặp về tôn chỉ, mục đích, gây khó khăn cho công tác quản lý, phân tán nguồn lực. Đây cũng là vấn đề cần các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại tọa đàm.

Về hoạt động báo chí trên không gian mạng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng, công nghệ thông tin đang phát triển rất nhanh, tạo thuận lợi trong truyền thông, nhưng cũng phát sinh nhiều vấn đề phức tạp về pháp lý và quản lý. Dự thảo đã có bước bổ sung quy định liên quan, các đại biểu cần quan tâm cho ý kiến về nội dung này.