Kiên quyết khánh thành sân bay Long Thành giai đoạn 1 vào 19/12

Ngày 11/9, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 474/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc kiểm tra tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 và các dự án hạ tầng kết nối.

Không thay đổi ngày khánh thành Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Thông báo nêu rõ, mục tiêu hoàn thành, đủ tiêu chuẩn, điều kiện để khánh thành dự án theo quy định vào ngày 19/12 như Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo là không thay đổi.

Trường hợp không thể hoàn thành đúng yêu cầu tiến độ này, cơ quan chủ quản, chủ đầu tư các dự án phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo báo cáo của các cơ quan, đơn vị, dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và các dự án hạ tầng kết nối cơ bản không còn khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách, thủ tục, vật liệu xây dựng và giải phóng mặt bằng.

Một số tồn tại, vướng mắc hiện nay không lớn, chủ yếu liên quan đến công tác tổ chức, chỉ đạo điều hành và triển khai thực hiện thuộc thẩm quyền của các địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu thi công.

Song hiện nay khối lượng công việc còn lại rất nhiều, nhiều việc khó, phức tạp trong khi thời gian không còn nhiều, điều kiện thời tiết không thuận lợi điều này đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu cần nỗ lực, chủ động phối hợp chặt chẽ, tập trung bàn giao toàn bộ mặt bằng tại nút giao quốc lộ 51 thuộc dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành trong tháng 9.

Đối với dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai rà soát, thống kê đầy đủ diện tích đất tái định cư phục vụ dự án.

Loạt công việc cần gấp rút hoàn thiện

Đồng thời tỉnh Đồng Nai cần phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng rà soát quy định pháp luật, ý kiến của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội tại văn bản số 949/UBKTTC15 ngày 5/9 để báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý dứt điểm việc điều chỉnh khu dân cư, tái định cư tại xã Bình Sơn, phân khu III theo đúng thẩm quyền, quy định pháp luật trong tháng 10.

Hoàn thành, bàn giao toàn bộ mặt bằng tại nút giao quốc lộ 51 thuộc dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành trong tháng 9 để Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) triển khai hoàn thành dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành theo tiến độ đã cam kết, nhằm sớm kết nối đồng bộ với dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, phát huy hiệu quả đầu tư dự án.

Bên cạnh đó, tỉnh Đồng Nai cần khẩn trương hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án hệ thống ống dẫn nhiên liệu cho tàu bay từ cảng đầu nguồn tới cảng hàng không trong tháng 9 để đảm bảo hoàn thành công trình trước 19/12.

"Đóa sen" nghìn tỷ ở sân bay Long Thành bước vào giai đoạn nước rút (Ảnh: Phước Tuần).

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam khẩn trương rà soát toàn bộ các gói thầu, hạng mục thuộc dự án thành phần 3, có giải pháp tổ chức triển khai khoa học, khả thi, phù hợp để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành đồng bộ, đúng tiến độ đã cam kết,...

Bên cạnh đó, VEC cần chủ động phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Công an, Bộ Tài chính xây dựng phương án quản lý vận hành, khai thác sân bay; chuẩn bị đội ngũ cán bộ vận hành, quản lý, an ninh, hải quan và dịch vụ đồng bộ, đáp ứng tiêu chí sân bay trung chuyển quốc tế 5 sao.

Đối với các dự án hạ tầng kết nối, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND TPHCM, tỉnh Đồng Nai, Bộ Xây dựng, các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư tiếp tục tập trung kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tuyến đường giao thông kết nối, hệ thống đường dẫn nhiên liệu, đường cáp quang, các công trình kết nối khác bảo đảm hoàn thành đồng bộ theo tiến độ như đã cam kết.

Bộ Xây dựng rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy định pháp luật (nếu cần) liên quan đến quy định về thẩm quyền cơ quan chuyên môn thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật đối với các công trình dự án có yếu tố kỹ thuật phức tạp.

Đối với nguồn vật liệu san lấp, yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu thi công phải xây dựng kế hoạch chi tiết về nhu cầu sử dụng hàng tháng, hàng tuần, hàng ngày để UBND tỉnh Đồng Nai có kế hoạch, chủ động trong việc điều phối các nguồn cung cấp vật liệu tại các mỏ trên địa bàn tỉnh để bảo đảm nguồn vật liệu cho dự án.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND TPHCM và tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các sở, ban ngành có liên quan của tỉnh rà soát, nghiên cứu phương án phân luồng giao thông khoa học, hợp lý đảm bảo các phương tiện cá nhân, phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng, hàng hóa (đặc biệt là xe Container), hành khách an toàn, thông suốt, hạn chế tối đa việc xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông,...