Cán bộ đi làm xa từ 15km trở lên dự kiến được hỗ trợ 1,8 triệu đồng/tháng

UBND tỉnh Cà Mau vừa có tờ trình gửi HĐND tỉnh này phương án hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (gọi chung là cán bộ) của các cơ quan, tổ chức ở đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp về công tác tại trung tâm hành chính cấp xã sau sắp xếp.

Cụ thể, tỉnh dự kiến hỗ trợ cho cán bộ có khoảng cách từ nhà đến cơ quan từ 15km trở lên với số tiền 1.820.000 đồng/người/tháng (chi phí đi lại: 480.000 đồng, chi phí thuê nhà: 840.000 đồng, chi phí sinh hoạt: 500.000 đồng).

Đối với cán bộ có khoảng cách từ nhà đến cơ quan dưới 15km được hỗ trợ chi phí sinh hoạt 500.000 đồng/người/tháng.

Thời gian hỗ trợ 6 tháng, từ ngày 1/7 đến 31/12.

Cán bộ phục vụ người dân tại trung tâm hành chính công cấp xã ở tỉnh Cà Mau (Ảnh minh họa: Huỳnh Hải).

Theo thống kê của UBND tỉnh Cà Mau, có hơn 5.900 người được hỗ trợ, với tổng kinh phí trên 43,5 tỷ đồng.

Đối tượng được hỗ trợ nêu trên là cán bộ đang hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước hoặc từ nguồn thu sự nghiệp công lập, phải thay đổi nơi công tác theo đề án sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo tờ trình của UBND tỉnh Cà Mau, sau sáp nhập 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu thành tỉnh Cà Mau, tỉnh này có 64 đơn vị hành chính cấp xã đi vào hoạt động từ ngày 1/7.

Do đó, nhiều cán bộ thay đổi nơi làm việc nên gặp nhiều khó khăn, do phải di chuyển từ nhà đến nơi làm việc xa, điều kiện sinh hoạt và ảnh hưởng đến tâm lý của đội ngũ cán bộ.

Qua rà soát, số lượng cán bộ bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi nơi làm việc (chuyển từ cơ quan, đơn vị cấp tỉnh về cấp xã; cơ quan, đơn vị cấp huyện về cấp xã; trung tâm hành chính cấp xã cũ về trung tâm hành chính cấp xã mới) là khá lớn.

Trong khi đó, mức lương cơ bản của phần nhiều cán bộ hiện nay vẫn còn thấp, việc tự chi trả chi phí đi lại và sinh hoạt phí sẽ gặp nhiều khó khăn.

Do đó, việc có chính sách hỗ trợ cho cán bộ của các cơ quan, tổ chức ở đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp về công tác tại trung tâm hành chính cấp xã sau sắp xếp trên địa bàn tỉnh yên tâm công tác, góp phần ổn định tổ chức bộ máy hành chính cấp xã là cần thiết.