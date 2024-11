Bộ đội, công an vào "rốn ngập" ở Đà Nẵng sơ tán dân

Sáng 5/11, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại khu vực "rốn lũ" Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) đã ngập nhiều nhà dân. Một số hộ đã bắt đầu di tản.

Lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, Công an phường Hòa Khánh Nam đã có mặt tại đây để giúp dân di chuyển đồ đạc và hướng dẫn sơ tán ở những nơi có khả năng ngập nặng.

Lực lượng quân đội dùng phao để cứu hộ. Bộ đội thuộc Quân khu 5 giúp người dân kê cao tài sản.

Người già, trẻ nhỏ trong khu vực ngập sâu được nhanh chóng di tản ra bên ngoài.

Người dân ở đường Mẹ Suốt cố gắng đưa xe ra khỏi vùng ngập để cứu tài sản.

Lực lượng chức năng đu dây xuống dòng nước chảy xiết tại kênh Mẹ Suốt để khơi thông dòng chảy.

Lực lượng chức năng căng dây cảnh báo khu vực nước chảy xiết trên kênh Mẹ Suốt.

Dự báo từ 7h đến 10h ngày 5/11, tại các quận huyện thuộc thành phố Đà Nẵng tiếp tục duy trì mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 140mm. Trong 3 đến 6 giờ tới, tại các nơi trên địa bàn thành phố tiếp tục còn có mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to.

Khu vực cuối đường Trưng Nữ Vương, phường Hòa Thuận Tây (quận Hải Châu) cũng bị ngập sâu. Để đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng dân quân tự vệ, quân đội, công an đã triển khai chốt chặn tại khu vực bị ngập sâu, không cho phương tiện di chuyển vào.

Đồng thời, các lực lượng triển khai sơ tán người dân trong vùng bị ngập lụt đến nơi an toàn (Ảnh: Bùi Minh - Tiên Sa).