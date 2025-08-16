Thỏ "mọc sừng" kỳ dị vì virus: Giới khoa học cảnh báo

Những con thỏ với hình thù kỳ dị, mọc đầy khối u trên đầu và mặt, đang gây xôn xao cộng đồng tại Mỹ.

Hiện tượng này được xác định là do một loại virus hiếm gặp, có khả năng gây chết đói cho thỏ nếu khối u phát triển quá lớn.

Những con thỏ quái dị là biểu hiện của một loại virus hiếm gặp (Ảnh: AP).

"Thỏ Frankenstein" gây xôn xao cộng đồng

Theo tờ Nypost, tại Fort Collins, Colorado (Mỹ), bà Susan Mansfield đã hai năm liên tiếp chứng kiến một con thỏ với "những chiếc gai hoặc que đen như tăm xỉa răng mọc kín quanh miệng".

Ban đầu, bà nghĩ con vật sẽ không qua khỏi mùa đông, nhưng nó vẫn xuất hiện trở lại vào năm sau với những khối u phát triển rõ rệt hơn.

Những con thỏ mắc bệnh này thường được người dân gọi là "thỏ Frankenstein" do hình dạng gợi liên tưởng đến các sinh vật biến dị trong phim ảnh, thậm chí có người so sánh với hình tượng quái thú "Jackalope" – thỏ mọc sừng trong truyền thuyết Mỹ.

Năm 2013, một video về con thỏ mọc chùm gai đen như xúc tu quanh đầu, được đăng tải bởi một cư dân bang Minnesota, đã gây xôn xao mạng xã hội.

Các nhân chứng mô tả phần u nhú hoặc gai mọc trên đầu thỏ có thể dài, cứng, màu đen, khiến khuôn mặt con vật biến dạng và di chuyển khó khăn. Một số người còn mô tả đây là "các mảng sần sùi giống ghẻ bao trùm phần mặt".

Dù hình ảnh này có thể khiến nhiều người tò mò muốn lại gần, giới chức động vật hoang dã khuyến cáo tuyệt đối không tiếp xúc với các cá thể thỏ bị bệnh.

Tìm ra thủ phạm

Các chuyên gia đã xác định đây là bệnh do cottontail papilloma virus (CRPV), còn gọi là Shope papilloma virus. Virus này lây lan chủ yếu qua các loài ký sinh trùng như ve, bọ chét, muỗi, truyền bệnh khi hút máu thỏ. Mùa hè vào thời điểm côn trùng hoạt động mạnh, là giai đoạn bùng phát bệnh rõ nhất.

CRPV khiến thỏ hoang mọc khối u quanh đầu, miệng, đôi khi ở tai và mắt. Những khối u này ban đầu mềm, màu thịt, sau đó có thể hóa sừng, chuyển màu sẫm và cứng lại. Dù virus chỉ gây bệnh ở thỏ và không lây sang người hoặc vật nuôi khác, nhưng nó vẫn là mối đe dọa lớn với quần thể thỏ hoang.

Theo Colorado Parks and Wildlife, một số cá thể có thể tự hồi phục khi khối u teo nhỏ hoặc rụng, song không ít con bị khối u phát triển tới mức cản trở ăn uống, khiến chúng chết vì đói.

Đặc biệt, ở thỏ nuôi, bệnh thường diễn biến nặng hơn, dễ biến chứng thành ung thư biểu mô tế bào vảy, dạng ung thư da ác tính có thể gây tử vong.

Hiện chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu cho CRPV. Với thỏ nuôi, bác sĩ thú y có thể phẫu thuật cắt bỏ khối u trước khi chúng phát triển quá lớn hoặc chuyển sang ác tính. Tuy nhiên, việc chữa trị trên thỏ hoang gần như bất khả thi.

Cảnh báo và khuyến nghị từ giới chuyên môn

Trước sự gia tăng các ca bệnh, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không cố bắt, chạm hoặc cho ăn những con thỏ có biểu hiện bất thường. Việc tiếp xúc trực tiếp có thể dẫn đến nguy cơ lây ký sinh trùng cho vật nuôi hoặc mang mầm bệnh sang các khu vực khác.

Người nuôi thỏ cần hạn chế để vật nuôi tiếp xúc với thỏ hoang và kiểm soát ve, bọ chét bằng các biện pháp thú y. Nếu phát hiện thỏ nuôi có dấu hiệu u nhú quanh đầu, miệng, cần đưa đi khám sớm để kịp thời xử lý.

Các nhà khoa học cho rằng biến đổi khí hậu, cùng với mùa hè kéo dài và sự gia tăng quần thể ký sinh trùng, có thể khiến CRPV lan rộng hơn trong tương lai.