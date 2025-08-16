Chủ tàu nhà hàng 5 sao Elisa trên sông Sài Gòn bị ngân hàng siết nợ

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Sài Gòn mới đây thông báo bán đấu giá tài sản/khoản nợ của Công ty TNHH Thương mại Hào Huy. Giá trị ghi sổ của khoản nợ này tạm tính đến ngày 31/7 là 137,5 tỷ đồng.

Tài sản đảm bảo được ngân hàng đem ra đấu giá là tàu nhà hàng nổi Elisa. Đây là một phương tiện thủy nội địa có giấy chứng nhận đăng ký do Sở Giao thông vận tải cấp ngày 24/10/2012. Tàu đang neo đậu tại Cảng Sài Gòn (phường Xóm Chiếu, TPHCM).

Ngoài ra, tài sản đảm bảo được đem ra bán đấu giá lần này còn có 1 xe ô tô Toyota Camry SE 3.5 (biển số 51A-113.35), giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô cấp ngày 25/5/2011.

Tuy nhiên, giá khởi điểm cho 2 tài sản nói trên không được ngân hàng thông báo.

Tàu nhà hàng trên sông Sài Gòn tiếp tục bị Agribank bán đấu giá thu nợ (Ảnh minh họa: Tiến Tuấn).

Tàu Elisa được doanh nghiệp dùng để khai thác dịch vụ nhà hàng tiệc cưới và được mệnh danh là "nhà hàng nổi lớn nhất TPHCM".

Chiếc tàu được đóng năm 2007, có khả năng chở tối đa 1.000 khách nhưng không di chuyển mà chỉ neo đậu tại Cảng Sài Gòn (quận 4, TP HCM). Nơi đây nổi tiếng là điểm ngắm pháo hoa cận cảnh vào các dịp lễ với giá vé vài triệu đồng mỗi người.

Tàu có chiều dài thiết kế 44,29m, chiều rộng thiết kế 16m, chiều cao mạn 3,5m. Tàu có vỏ bằng thép, được trang bị động cơ Mitsubishi công suất 650 CV, có khả năng chở tối đa 1.000 người hoặc 20 tấn hàng.

Đây không phải lần đầu khoản nợ được rao bán. Trước đó, hồi tháng 3, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM cũng thông báo tổ chức đấu giá khoản nợ này. Thời điểm đó, khoản nợ này có dư nợ gốc xấp xỉ 60 tỷ đồng và lãi 74 tỷ đồng.