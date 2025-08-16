Phó giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố vì mua bán trái phép hóa đơn

Ngày 16/8, Công an tỉnh Hà Tĩnh công bố quyết định khởi tố bị can với Phạm Trường Giang (46 tuổi), Phó Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Quảng Ninh và Phạm Thu Hiền (34 tuổi), cùng trú tại Hà Nội); Phạm Ngọc Tuyên (35 tuổi), trú tại tỉnh Quảng Ninh về tội Mua bán trái phép hóa đơn.

Theo cơ quan điều tra, trong vụ án này, tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn hơn 11 tỷ đồng, số tiền thuế giá trị gia tăng hơn 950 triệu đồng.

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố bị can Phạm Trường Giang - áo trắng (Ảnh: Đức Quang).

Vụ án liên quan đến đối tượng Nguyễn Văn Bình (45 tuổi, trú tại tỉnh Thanh Hóa) - người trước đó vào hôm 24/6 đã bị khởi tố về tội Mua bán trái phép hóa đơn, liên quan đến hoạt động khoáng sản.

Liên quan vụ việc, Trịnh Thị Dung (41 tuổi, trú tại tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Như Anh (44 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Bình) bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú về cùng tội danh nêu trên.

Cảnh sát tống đạt quyết định khởi tố bị can Phạm Thu Hiền (Ảnh: Đức Quang).

Theo cảnh sát, hành vi mua bán trái phép hóa đơn là thủ đoạn tinh vi, tiếp tay cho trốn thuế, rửa tiền, gây thất thoát nghiêm trọng ngân sách nhà nước và ảnh hưởng lớn đến môi trường kinh doanh.

Công an tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm minh, không vùng cấm và không ngoại lệ.