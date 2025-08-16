Metro số 1 TPHCM tăng thời gian phục vụ vào tối cuối tuần

Theo thông báo từ Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM, tuyến Metro số 1 TPHCM đoạn Bến Thành - Suối Tiên thay đổi lịch chạy tàu từ ngày 16/8.

Theo biểu đồ mới, thời gian vận hành mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu vẫn là từ 5h đến 22h. Tuy nhiên, vào thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ, tàu sẽ chạy từ 5h đến 23h thay vì đến 22h như trước đây.

Tuyến tàu điện Bến Thành - Suối Tiên được kéo dài thời gian phục vụ vào cuối tuần (Ảnh: Ngọc Tân).

Thời gian giãn cách giữa các chuyến tàu cũng được rút ngắn. Tần suất vào giờ cao điểm là 6-8 phút/chuyến, các khung giờ khác là 10-12 phút/chuyến

Riêng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, đơn vị vận hành sẽ tăng chuyến, duy trì đóng mở tuyến từ 5h đến 23h trong 4 ngày, từ 30/8 đến 2/9.

Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, thời gian phục vụ của tuyến metro được kéo dài để hành khách thoải mái hơn khi đi chơi, mua sắm hoặc tham gia các sự kiện vào tối cuối tuần.