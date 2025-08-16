105 sinh viên được phân bổ về xã hỗ trợ thủ tục hành chính

Ngày 16/8, ông Trần Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng, ký quyết định triển khai kế hoạch cử sinh viên tình nguyện ngành Công nghệ thông tin về hỗ trợ chuyển đổi số tại UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Trong đợt 1, từ ngày 18/8, thành phố Đà Nẵng phân bổ 105 sinh viên Công nghệ thông tin đến 44 xã, phường. Trong đó, Trường Đại học FPT 38 sinh viên, Đại học Duy Tân 50 sinh viên, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn 17 sinh viên.

Người dân đến Trung tâm phục vụ hành chính công xã Phước Chánh làm thủ tục hành chính (Ảnh: Công Bính).

Để sinh viên về địa phương an toàn, hiệu quả, Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng đề nghị các trường đại học chủ động liên hệ với UBND các xã, phường để trao đổi các công tác về sắp xếp, tổ chức đưa, đón sinh viên tình nguyện đến trụ sở và về lại nhà trường sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Công tác bàn giao, tiếp nhận giữa nhà trường và UBND các xã, phường; công tác bố trí chỗ ăn, nghỉ cho sinh viên.

Phối hợp chặt chẽ với UBND xã, phường trong việc xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, hướng dẫn các hoạt động của sinh viên khi tham gia hỗ trợ tại địa phương.

Ngoài ra, các trường cử cán bộ theo dõi, hỗ trợ, đảm bảo an toàn và điều kiện sinh hoạt cho sinh viên tình nguyện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng đề nghị UBND các xã, phường chủ động liên hệ với đầu mối các nhà trường, thực hiện công tác tiếp nhận và tạo điều kiện thuận lợi nhất, để sinh viên thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương, bao gồm việc phối hợp bố trí chỗ ăn, ở cho sinh viên.

Các xã, phường bố trí cán bộ phối hợp theo dõi, hỗ trợ và tạo điều kiện sinh hoạt để sinh viên yên tâm thực hiện nhiệm vụ.

Xây dựng kế hoạch làm việc chi tiết của sinh viên tại xã, phường và các nhiệm vụ về chuyển đổi số tại địa phương để làm cơ sở triển khai.

Chủ trì đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của sinh viên và xác nhận vào báo cáo kết quả hoạt động của sinh viên tình nguyện sau khi kết thúc nhiệm vụ.

Theo kế hoạch phân bổ sinh viên Công nghệ thông tin về hỗ trợ địa phương; một số xã, phường được phân bổ một sinh viên, nhưng cũng có một số xã, phường được phân bổ 4 sinh viên.

Một số xã, phường được phân bổ 4 sinh viên gồm phường Liên Chiểu, phường Sơn Trà, xã Bà Nà, xã Thượng Đức… Đặc biệt, xã Nam Trà My được phân bổ đến 5 sinh viên về hỗ trợ.