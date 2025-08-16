Hà Nội: Ô tô đang đi trên đường bất ngờ bị tụt bánh xuống hố

Chiều 16/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT TP Hà Nội) cho biết, khoảng 13h30 cùng ngày, tại nút giao đường Nguyễn Chí Thanh - Đê La Thành (phường Giảng Võ, Hà Nội) xảy ra vụ việc một ô tô con bất ngờ bị tụt bánh sau xuống hố sâu trên đường.

Hình ảnh chiếc ô tô con bị sụt bánh xuống hố trên đường Nguyễn Chí Thanh (Ảnh: Tuấn Hoàng).

Vào thời gian trên, ô tô con 7 chỗ BKS 30L-374.xx di chuyển trên đường Nguyễn Chí Thanh hướng Liễu Giai. Khi đi tới địa điểm trên, bất ngờ bánh sau xe bị tụt xuống hố sâu trên đường Nguyễn Chí Thanh, bánh trước cũng xẹp hơi nên xe không thể di chuyển.

"Qua xác định ban đầu, do bên dưới hố sụt có sự cố vỡ ống nước khiến cát, đất bị lún và tạo thành hố sụt, đúng thời điểm ô tô đi qua nên bị tụt bánh sau. Sự việc không gây thiệt hại về người. Tới 16h chiếc xe đã được di dời khỏi vị trí hố sụt", vị chỉ huy nói.

Phần bánh xe trước cũng bị xịt hơi sau vụ việc (Ảnh: Thanh Long).

Trước đó, khoảng 21h ngày 26/7, một người đàn ông đi xe máy trên đường Trường Chinh hướng về Ngã Tư Sở, quận Đống Đa (cũ) khi tới gần nút giao Tôn Thất Tùng - Trường Chinh, bất ngờ bánh trước bị sụt xuống hố.

Gần đây nhất là vào trưa 12/8, ghi nhận của phóng viên Dân trí tại phố Nam Đồng (đoạn đối diện số 62 Nam Đồng, phường Đống Đa, Hà Nội), một hố sụt sâu khoảng hơn 1m, miệng rộng khoảng 25cm bất ngờ xuất hiện trên đường. Bên dưới lòng hố có hiện tượng rỗng kiểu hàm ếch.