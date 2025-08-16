10 ngày triệt phá đường dây đa cấp núp bóng đầu tư tiền kỹ thuật số

Chiều 16/8, Công an tỉnh Phú Thọ thông báo đã triệt phá ổ nhóm kinh doanh đa cấp trái phép dưới vỏ bọc “đầu tư tiền kỹ thuật số TCIS”, thu hồi trên 30 tỷ đồng (hơn 50% số tiền bị lừa đảo), bắt giữ các đối tượng cầm đầu, chủ chốt.

Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng Nguyễn Chánh Đáng (cầm đầu), Doãn Văn Mạnh, Trần Minh Nhật về tội Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp theo quy định tại Điều 217a Bộ luật Hình sự.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, trực tiếp lấy lời khai đối tượng cầm đầu Nguyễn Chánh Đáng (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện nhóm đối tượng tại Hà Nội và TPHCM có dấu hiệu tổ chức huy động vốn trái phép qua website https://tcis.ai và đồng tiền kỹ thuật số TCIS.

Nhóm này sử dụng mô hình đa cấp để lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 30/7, Công an tỉnh Phú Thọ quyết định xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Qua trinh sát phát hiện ngày 9/8 các đối tượng tổ chức hội thảo quy mô khoảng 200 người tại Khu du lịch Ao Vua (thuộc xã Suối Hai, Hà Nội) nhằm khuếch trương, lôi kéo nhiều người tham gia đầu tư vào đồng tiền TCIS.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, trực tiếp chỉ đạo hàng trăm cán bộ chiến sỹ đồng loạt khám xét địa điểm tổ chức hội thảo.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Phú Thọ tham gia khám xét địa điểm tổ chức hội thảo ở Khu du lịch Ao Vua, xã Suối Hai, Hà Nội (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Các tổ công tác nhanh chóng xác định các đối tượng cầm đầu, giúp sức và làm rõ hành vi phạm tội; đồng thời tuyên truyền, giải thích, cảnh báo cho những người có mặt tại hội thảo về các chiêu trò, thủ đoạn của các đối tượng núp bóng hoạt động kinh doanh đa cấp, đầu tư tiền kỹ thuật số này. Qua đó, công an giúp nhiều người tỉnh ngộ, bảo toàn được tài sản cá nhân.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, đối tượng Nguyễn Chánh Đáng (SN 1986, ở phường Vĩnh Hội, TPHCM) là đối tượng cầm đầu.

Đáng khai nhận đã thuê các đối tượng tạo lập website https://tcis.ai và đồng tiền kỹ thuật số TCIS để huy động vốn của những người đầu tư.

Trên website này, Đáng cho đăng các thông tin về “Công ty Công nghệ TCIS” là một doanh nghiệp hoạt động về công nghệ máy tính ở Canada, có văn phòng đại diện tại Hà Nội với những lời quảng bá rầm rộ về công nghệ máy tính lượng tử, Blockchain, phát triển token TCIS có giá trị gấp hàng trăm, nghìn lần.

Thực tế, theo công an, Đáng không có liên kết với “Công ty Công nghệ TCIS” tại Canada, không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép mở văn phòng đại diện tại Việt Nam.

Hệ thống TCIS do Đáng tạo ra không có hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế. Nguồn tiền để trả cho những người tham gia đầu tư TCIS là từ chính tiền của họ và từ tiền của những người tham gia sau đó.

Để thực hiện hành vi phạm tội, nhóm của Đáng tạo ra đồng tiền kỹ thuật số TCIS (không có giá trị lưu hành), sau đó dùng nhiều thủ đoạn để quảng bá, dụ dỗ, lôi kéo nhiều người tham gia.

Công an xác định, Đáng thuê Doãn Văn Mạnh (SN 1993, ở xã Tam Đảo, Phú Thọ) và Trần Minh Nhật (SN 1977, ở quận 10 cũ, TPHCM) cùng nhiều đối tượng khác với vai trò giúp sức phát triển thị trường, quản lý tài chính.

Công an tiến hành khám xét tại hiện trường (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Đối tượng này còn thuê người nước ngoài đóng vai các doanh nhân thành đạt thuyết trình trong các hội thảo, hội nhóm do Đáng tổ chức tại khắp các tỉnh, thành để dụ dỗ, lôi kéo người tham gia.

Dù mới đi vào hoạt động từ tháng 6/2024 đến tháng 7/2025 nhưng Nguyễn Chánh Đáng cùng đồng phạm đã kêu gọi hàng nghìn người tham gia tạo lập hơn 4.000 tài khoản với tổng số tiền đầu tư lên đến hơn 2 triệu USD, tương đương trên 50 tỷ đồng.

Số tiền chiếm đoạt được của các nhà đầu tư, Đáng sử dụng kinh doanh giao dịch trên sàn Forex và tiền điện tử Crypto.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, chỉ trong 10 ngày kể từ khi xác lập chuyên án, công an đã triệt phá ổ nhóm kinh doanh đa cấp trái phép dưới vỏ bọc “đầu tư tiền kỹ thuật số TCIS”, thu hồi trên 30 tỷ đồng.

Ban chuyên án đang mở rộng điều tra làm rõ nhóm hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Phú Thọ kêu gọi những người liên quan, người bị hại trong vụ án trình báo đến Cơ quan An ninh điều tra để được bảo vệ quyền lợi theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, công an khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác trước những lời mời chào “đầu tư tiền kỹ thuật số”, “lợi nhuận khủng” hay “đa cấp trá hình”. "Lợi nhuận cao bất thường chính là cái bẫy ngọt ngào của kẻ lừa đảo", Công an Phú Thọ cho hay.