Ngư dân trôi suốt 24 giờ trên biển kể chuyện sống sót quay về

Phải sống để quay về

Sau 4 ngày trở về nhà an toàn, ông Trần Ngọc Thạch (53 tuổi, trú tại phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk) vẫn chưa nguôi ám ảnh về những giờ phút lênh đênh trên biển, nhiều lần đối mặt với lằn ranh sinh tử và khoảnh khắc vỡ òa khi được cứu hộ.

"Nếu không được cứu kịp thời, chắc giờ này tôi đã không còn trên cõi đời này nữa", ông Thạch chia sẻ.

Ngư dân Trần Ngọc Thạch may mắn sống sót sau 24 giờ lênh đênh trên biển (Ảnh: Tân Tân).

Ông Thạch kể, để kiếm thêm thu nhập, ông thường theo thuyền của bạn thân là ông Huỳnh Văn Hùng (53 tuổi) đi đánh bắt hải sản ngoài khơi. Chuyến đi này có ông Thạch, ông Hùng và một ngư dân khác.

Sau gần 3 ngày miệt mài đánh bắt tại vùng biển thuộc tỉnh Gia Lai, chiều 11/8, tàu của ông Hùng bất ngờ bị một tàu lạ va chạm mạnh, khiến con tàu nhanh chóng gãy làm đôi. Ông Thạch hô hoán mọi người nhảy xuống biển thoát thân, nhưng không may chân ông bị một mảnh gỗ lớn đập vào gây thương tích.

Sau hơn 2 giờ bơi trên biển, ông Hùng cùng ngư dân còn lại được một tàu khác phát hiện và cứu giúp. Riêng ông Thạch, do chân bị đau, không thể bơi xa và nhanh chóng mất tích trên biển.

"Hôm đó sóng rất to, hết đợt này đến đợt khác, tôi cũng gồng mình hơn 2 giờ là đuối. May sao tôi được con tàu cá phát hiện sớm, còn ông Thạch bị đẩy ra xa. Tôi sợ có điều bất trắc xảy ra với bạn mình nên cố gắng tìm cách truyền tin vào đất liền để tìm kiếm sự hỗ trợ", ông Huỳnh Văn Hùng tiếp lời.

Nhận tin dữ, anh Trần Đỗ Huy Nguyên (con trai ông Thạch) đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng và đăng thông tin lên mạng xã hội, nhờ các tàu cá tại khu vực biển này giúp đỡ.

Sau nhiều giờ trôi qua mà không có bất kỳ tin tức nào của ông Thạch, cả gia đình anh Nguyên như "ngồi trên lửa" vì bất an, lo lắng cho tính mạng của bố mình.

Còn ông Thạch sau khi thuyền bị vỡ đôi, ông rơi và bơi trên biển đến khi cơ thể bắt đầu tê cứng dần vì đuối sức. May mắn, ông vớ được một tấm mút và nỗ lực nằm lên trên tấm mút mỏng manh này. Do trọng lượng cơ thể nặng, tấm mút khó trụ được, ông Thạch liên tục hít căng không khí để ngăn bị chìm xuống.

Ông Huỳnh Văn Hùng (áo đỏ) - chủ tàu cá đến thăm người bạn sống sót từ biển trở về (Ảnh: Tân Tân).

Những đợt sóng, gió chao đảo khiến nhiều lần ông Thạch tưởng chừng không thể bám víu vào tấm mút, việc chìm xuống đáy biển luôn thường trực. Phát hiện trong túi áo còn sót lại mấy cái đinh nhỏ, ông Thạch gồng mình lấy đinh móc chặt tay áo vào tấm mút để bám víu.

Nằm lênh đênh trên biển, chịu nắng gió đến cháy da, kèm cả đôi chân đau nhức và cơn đói khát dai dẳng đến kiệt sức, nhưng trong đầu ông Thạch vẫn không thôi hy vọng được sống sót.

"Nằm trên biển tôi nhớ về gia đình, nhớ đến người con trai duy nhất còn đang ăn học nên tôi không cam tâm sẽ chết trên biển như vậy, mà cần phải sống để quay trở về. Tôi cố gắng bằng mọi cách để không rơi khỏi tấm mút, bởi tôi biết rằng, nếu tấm mút lật úp khả năng sống sót của tôi sẽ không còn", ông Thạch nhớ lại.

Cảm giác được đàn cá heo giúp đỡ

Không lương thực, không nước uống, ngư dân 53 tuổi chỉ biết cách húp nước biển, ngậm trong miệng khoảng 15 phút để nước loãng dần rồi uống từng ngụm nhỏ cho đỡ khát.

Ông Thạch cảm nhận bản thân được đàn cá heo nâng đỡ khi ông nằm chơi vơi trên tấm mút giữa biển khơi (Ảnh: Cắt từ clip).

Ông Thạch cho biết khi nằm trên biển, ông có cảm giác được đàn cá ở bên dưới nâng đỡ. Việc này lặp đi lặp lại nhiều lần khiến ông càng có niềm tin bản thân sẽ được sống sót để quay về.

Sau 24 giờ trôi nổi trên biển, đến chiều 12/8, khi ông Thạch nhắm nghiền đôi mắt vì ánh nắng mặt trời chiếu gắt vào, bỗng ông nghe tiếng động cơ tàu nên đã nhanh chóng mở mắt, dồn sức để kêu cứu.

May mắn, con tàu đánh cá đi ngang qua, phát hiện ông Thạch đã nhanh chóng cứu giúp, đưa ông lên tàu.

"Khi biết bản thân mình được cứu sống, tôi chỉ biết cảm tạ trời đất, ông bà tổ tiên phù hộ. Tôi cùng nhiều người trên tàu có thấy đàn cá heo 5-6 con bơi quanh nơi tôi từng nằm nên tôi nghĩ đàn cá heo đã nâng đỡ, giúp tôi có thêm cơ hội sống sót", ông Thạch tâm sự.

Với sự hỗ trợ từ tàu cá và cơ quan chức năng, ông Thạch đã nhanh chóng được đưa về tận nhà. Biết tin ông Thạch may mắn thoát nạn, nhiều người thân, hàng xóm, bạn bè đến nhà để thăm hỏi, chia vui.

Ông Thạch cho rằng, ông sẽ chữa trị cho đôi chân bình phục và sẽ đi biển nếu người bạn của ông đóng lại tàu mới.

"Tàu gãy rồi chìm, bạn tôi mất trắng mấy trăm triệu. Tôi cũng day dứt vì chưa giúp được gì hỗ trợ cho bạn mình. Nếu sau này có lại tàu, chúng tôi sẽ cùng nhau vươn khơi, bám biển mưu sinh", ông Thạch bày tỏ.

Vui mừng trước sự trở về của ông Thạch, con trai ông đã chia sẻ câu chuyện cố gắng sinh tồn của bố mình gây xúc động trên mạng xã hội. Đồng thời, gửi lời cảm ơn đến tàu cá cũng như lực lượng chức năng đã trực tiếp ứng cứu ông Thạch và cảm ơn cộng đồng mạng đã chia sẻ, hỗ trợ gia đình nhanh tìm được người thân.