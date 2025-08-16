Một xã ở thành phố đáng sống cung cấp sách giáo khoa 0 đồng đến học sinh

Ông Lê Phú Nguyện, Chủ tịch UBND xã Hòa Vang, cho biết sau 45 ngày vận động nhà hảo tâm, thầy cô giáo, phụ huynh… tủ sách giáo khoa dùng chung của xã đã huy động được hơn 550 triệu đồng tiền mua sách và 6.262 quyển sách giáo khoa, đặt tại thư viện các trường thuộc xã quản lý.

Theo ông Nguyện, từ năm học 2025-2026, xã Hòa Vang sẽ cho mượn hơn 15.000 quyển sách giáo khoa cung cấp đến 1.254 học sinh, là con em nhân dân 8 thôn vùng đồi núi của xã và cung cấp đến tất cả học sinh là con em các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, con em đồng bào dân tộc thiểu số và các hộ dân chưa mua sách giáo khoa.

Chủ tịch UBND xã Hòa Vang trao sách giáo khoa 0 đồng đến học sinh trên địa bàn xã (Ảnh: Lê Phú Nguyện).

Chủ tịch UBND xã Hòa Vang cho biết từ năm học 2026-2027, xã sẽ phấn đấu bố trí và huy động nguồn lực để tủ sách giáo khoa dùng chung, bao phủ 100% nhu cầu sử dụng sách giáo khoa của con em trong xã (khoảng 5.000 học sinh); bố trí kinh phí để mua sách mới thay thế, khấu hao sách hư hỏng (5-10%).

Theo kế hoạch, hàng năm người dân trong xã Hòa Vang mượn sách giáo khoa của xã để con em học tập. Sau khi học xong, phụ huynh, học sinh trả lại cho “Tủ sách giáo khoa dùng chung” để các thế hệ học sinh kế tiếp sử dụng. Người dân xã Hòa Vang sẽ tiết kiệm được khoản tiền mua sách giáo khoa.

“Tủ sách giáo khoa dùng chung của xã Hòa Vang là việc làm tuy nhỏ nhưng có lợi cho dân, dễ làm nhưng mang lại hiệu quả thực chất và tác động tích cực trong công tác quản lý nhà nước”, ông Lê Phú Nguyện bày tỏ.

Chủ tịch xã Hòa Vang cũng cho rằng, đây là việc giúp người dân có sách giáo khoa để con em học tập mà không tốn chi phí mua sách. Hình thức này thế hệ cha anh chúng ta những năm 1990 trở về trước đã làm, các nước giàu, nước tiên tiến vẫn làm.

Chủ tịch UBND xã Hòa Vang chia sẻ: “Do thay đổi cơ chế quản lý nên sau này phụ huynh phải tự mua sách giáo khoa, học sinh học xong nếu sách bị bỏ đi hoặc bán giấy vụn, gây lãng phí xã hội rất lớn”.

Hơn nữa, theo Chủ tịch UBND xã Hòa Vang, quá trình nuôi dạy, giáo dục con em là lâu dài, công phu và tốn kém rất nhiều loại chi phí. Mỗi bộ sách giáo khoa tuy có giá trị không lớn (300.000-400.000 đồng/bộ), nhưng tính cả 12 năm học phổ thông, đây là một khoản tiền lớn đối với người dân.

“Mô hình tủ sách giáo khoa dùng chung sẽ tiết kiệm hàng triệu đồng cho mỗi gia đình trong xã nên là việc cần làm, quyết tâm làm”, ông Lê Phú Nguyện chia sẻ.

Chủ tịch UBND xã Hòa Vang cũng cho biết xã còn nghèo, người dân còn nhiều khó khăn. Với cách làm này, không chỉ mỗi gia đình tiết kiệm được một khoản tiền vài triệu đồng, mà cả xã sẽ tiết kiệm hàng tỷ đồng mỗi năm và hàng chục tỷ đồng qua các năm của một chu kỳ sử dụng sách giáo khoa.

“Đây cũng là cách để toàn dân trong xã chung tay thực hành tiết kiệm, chống lãng phí mà Đảng và Nhà nước ta kêu gọi”, Chủ tịch UBND xã Hòa Vang khẳng định.