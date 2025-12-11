Hơn 20 thanh thiếu niên hỗn chiến, 6 đối tượng bị khởi tố

Ngày 11/12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố 6 đối tượng để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Trong đó, đối tượng Nguyễn Chí Khiêm (SN 2006, trú tại xã Đức Phú, thành phố Đà Nẵng) bị bắt tạm giam, 5 đối tượng khác áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

4 đối tượng trong số hơn 20 thanh thiếu niên tham gia hỗn chiến (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Kết quả điều tra xác định, từ mâu thuẫn qua tin nhắn, chiều 12/9, Trần Đăng Hiếu (SN 2008, trú tại xã Tam Xuân, Đà Nẵng) hẹn Lương Anh Khôi (SN 2009, trú tại xã Tam Anh, Đà Nẵng) đánh nhau.

Cả 2 sau đó rủ rê thêm nhiều bạn học và thanh thiếu niên ngoài xã hội tham gia, hình thành 2 nhóm với tổng cộng hơn 20 người.

Sáng 13/9, 2 nhóm tập trung quanh Trường THPT Cao Bá Quát (xã Tam Anh) rồi kéo đến điểm hẹn. Hơn 20 thanh thiếu niên đi trên nhiều xe máy, rồ ga gây náo loạn khu vực, sau đó lao vào hỗn chiến làm nhiều đối tượng bị thương.

Toàn bộ sự việc diễn ra trong tình trạng hỗn loạn, rất đông học sinh đứng xem, một số em dùng điện thoại quay video.

Văn phòng Cơ quan Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, giám định thương tích, củng cố hồ sơ và xử lý nghiêm minh các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.