Truy tố người phụ nữ giết bạn trai bằng xyanua, chở xác lao xuống vực

Ngày 11/12, VKSND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành cáo trạng truy tố đối với Trần Nguyễn Thu Trang (SN 1985, ngụ tỉnh Đồng Tháp) về hành vi Giết người và Hủy hoại tài sản.

Đối tượng Trần Nguyễn Thu Trang và phương tiện ô tô rơi xuống vực ở Lâm Đồng (Ảnh: CTV).

Theo cáo trạng, từ năm 2022, Trang và anh M.H.V. (SN 1986, trú TPHCM) có quan hệ tình cảm.

Đến cuối tháng 8/2024, hai người xảy ra mâu thuẫn. Trang cho rằng anh V. đang lừa dối tình cảm, cộng với áp lực kinh tế gia đình nên nảy sinh ý định giết người tình rồi tự sát.

Trang lên mạng đặt mua 7 viên Cyanid (xyanua) với giá 1,4 triệu đồng. Sau khi nhận hàng, Trang đã thử bằng cách lấy một phần nhỏ của một viên, hòa vào nước cho mèo uống và thấy mèo chết ngay sau đó.

Trang tiếp tục nghiền 1/3 viên xyanua bỏ vào túi nylon hàn kín cất giữ.

Ngày 20/10/2024, anh V. lái ô tô đến phòng trọ tại phường Tân Thuận (TPHCM) để chở Trang về Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp).

Đền chiều cùng ngày, anh V. lái xe chở Trang quay lại TPHCM. Trước khi đi, Trang mua cho bạn trai ly cà phê để đem theo uống trên xe. Trên đường đi, Trang đã lén bỏ chất độc xyanua vào ly cà phê. Nạn nhân uống cà phê được khoảng 3 phút thì có biểu hiện ngộ độc nên dừng xe, bước ra ngoài và gục xuống gần bánh xe bên phải phía trước.

Trang biết anh V. đã bị trúng độc nên xuống xe nhờ người dân gần đó giúp đưa nạn nhân ngồi lên ghế phụ của xe.

Trang lái ô tô đến xã Thanh Hưng (tỉnh Đồng Tháp) và mở cửa kính, vứt ly cà phê có pha chất độc xuống đường rồi tiếp tục lái xe chở anh V. đi TPHCM.

Đến TPHCM, Trang bỏ chất độc xyanua vào ly nước cam để uống nhằm mục đích tự tử thì bị ngất trên ô tô.

Đến khoảng 1h ngày 21/10/2024, Trang tỉnh dậy, điều khiển ô tô chở thi thể anh V. đến đèo Bảo Lộc - Lâm Đồng. Tại đây, Trang chạy qua chạy lại trên đèo Bảo Lộc nhiều lần và dừng tại đài tưởng niệm, vứt bỏ ly nước cam.

Đến khoảng 12h cùng ngày, Trang điều khiển ô tô đi từ hướng đèo Bảo Lộc về TPHCM, đến đoạn thuộc xã Đại Lào, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (nay là phường 3, tỉnh Lâm Đồng) thì đánh lái sang trái cho xe lao xuống vực.

Ô tô bung túi khí nên Trang chỉ bị xây xát, thoát ra ngoài và được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Kết quả giám định, công an xác định anh V. tử vong do trúng độc xyanua.