Loạt công ty lừng lẫy Apax Holdings, "vua cá" Hùng Vương... sắp rời sàn

Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings (mã chứng khoán: IBC) là trường hợp gây chú ý nhất, đây là doanh nghiệp của ông Nguyễn Ngọc Thuỷ, thường được gọi là Shark Thủy. Apax Holdings bị hủy tư cách đại chúng do vi phạm kéo dài nhiều năm. Với thông báo này, công ty sẽ rời sàn chứng khoán.

Apax Holdings được thành lập năm 2012 với vốn điều lệ ban đầu 3 tỷ đồng, sau đó tăng mạnh qua nhiều giai đoạn, đạt 831,5 tỷ đồng vào tháng 9/2021. Doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực giáo dục, nổi bật nhất là chuỗi Apax Leaders. Ở thời kỳ đỉnh cao, hệ thống này giới thiệu vận hành hơn 120 trung tâm.

Từ cuối 2022, nhiều phụ huynh tại TPHCM, Hà Nội, Đắk Lắk, Đà Nẵng đồng loạt gửi khiếu nại về việc trung tâm đóng cửa, chất lượng giảng dạy không đảm bảo và không được hoàn trả học phí. Trong một buổi gặp gỡ phụ huynh tại TPHCM, Shark Thủy từng thừa nhận Apax rơi vào khủng hoảng sau Covid-19.

Đến tháng 3/2024, Shark Thủy bị bắt vì cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trên sàn chứng khoán, do vi phạm công bố thông tin và tình trạng giảm sàn kéo dài khiến IBC bị hủy niêm yết vào cuối năm 2023. Công ty được biết vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin, chậm nộp báo cáo tài chính (BCTC) bán niên 2025 đã soát xét quá hạn 45 ngày, chậm nộp BCTC năm 2023, 2024 và BCTC bán niên 2024; đồng thời không tổ chức kỳ họp cổ đông thường niên trong hai năm liên tiếp theo quy định….

Shark Thủy đã bị bắt vì cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Ảnh: DT).

Một doanh nghiệp cũng từng lừng lẫy và được ví von là “vua cá tra” là Công ty cổ phần Hùng Vương (mã chứng khoán: HVG) vừa bị UBCKNN thông báo hủy tư cách đại chúng.

Hùng Vương có tiền thân là Công ty TNHH Hùng Vương được thành lập năm 2003, từng là doanh nghiệp niêm yết lớn thuộc ngành thuỷ sản, kinh doanh đa dạng từ nuôi trồng, chế biến, xuất khẩu cá da trơn.

Ở thời kỳ đỉnh cao, doanh thu của công ty đạt hàng chục nghìn tỷ đồng và lợi nhuận gần 500 tỷ đồng mỗi năm. Sang năm 2016, khi kinh doanh giảm sút do khó khăn của thị trường, cộng với áp lực đòn bẩy tài chính cao khiến công ty lần đầu tiên báo lỗ. Theo số liệu cập nhật gần nhất vào quý I/2020, Hùng vương đã lỗ lũy kế hơn 1.743 tỷ đồng.

Năm 2020, trong cơn bĩ cực, nhóm Thaco tham gia “giải cứu” Hùng Vương nhưng sau đó bất thành. Cùng từ năm nay, Hùng Vương không công bố BCTC dù đã bị cơ quan quản lý liên tục nhắc nhở. Hệ quả, cổ phiếu HVG bị hạn chế giao dịch, chính thức đình chỉ trên UpCOM từ tháng 2/2023.

Tháng 7 vừa qua, UBCKNN đã xử phạt Hùng Vương 85 triệu đồng vì không công bố thông tin theo quy định.

Đại gia Dương Ngọc Minh - tên tuổi gắn với Công ty cổ phần Hùng Vương (Ảnh: DT).

Công ty Cổ phần Bibica (mã chứng khoán: BBC). Bibica là một trong những công ty lớn, lâu đời, chuyên sản xuất và kinh doanh bánh kẹo tại Việt Nam, sở hữu nhiều thương hiệu sản phẩm chất lượng như: Hura, Goody, Quasure, Zoo, aHHa, Migita,..

Công ty sau đó được Tập đoàn PAN (PAN Group) của ông Nguyễn Duy Hưng mua lại với tổng tiền 524 tỷ đồng. PAN Group đang nắm 98,3% vốn cổ phần tại Bibica.

Mới nhất, tháng 10 vừa qua, tập đoàn hàng tiêu dùng Indonesia Sari Murni Abadi (SMA) đã thông báo việc mua lại toàn bộ 98,3% vốn Bibica từ PAN Group. Phía PAN Group đã xác nhận thương vụ, tuy nhiên mức giá chưa được tiết lộ.

Ngoài các công ty kể trên, UBCKNN cũng đã thông báo hủy tư cách công ty đại chúng đối với Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP (Agrimeco), doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình thủy điện, thủy lợi và chế tạo - lắp đặt thiết bị kết cấu thép, Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (Viwasupco, mã chứng khoán: VCW)….