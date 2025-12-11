Cảnh sát giải cứu hai người mắc kẹt trong đám cháy ở TPHCM

Ngày 11/12, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) cho biết, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 10 vừa giải cứu thành công hai nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy nhà dân.

Khoảng 8h30 ngày 10/12, hỏa hoạn bùng phát tại căn nhà 1 trệt, 2 lầu, 1 tầng thượng trên đường Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng.

Cảnh sát dùng thang tiếp cận, giải cứu hai người mắc kẹt tại ban công tầng 3 (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 10 đã nhanh chóng điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường để khống chế đám cháy, ngăn lửa lan rộng.

Tại hiện trường, tổ trinh sát phát hiện anh H.L.T.K. (SN 2004) và ông L. (SN 1973) mắc kẹt ở ban công tầng 3. Lực lượng chức năng đã dùng thang tiếp cận và đưa cả hai xuống đất an toàn. Khoảng 30 phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.