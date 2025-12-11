Tài xế xe khách đi vào làn xe máy cầu Chương Dương bị phạt 5 triệu đồng

Ngày 11/12, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết đã lập biên bản xử phạt với anh Đ.G.N. (SN 1978, trú tại Hà Nội) do có hành vi điều khiển xe khách đi vào làn đường có biển báo cấm trên cầu Chương Dương.

Hình ảnh chiếc xe khách đi vào làn xe máy trên cầu Chương Dương (Ảnh: Công an cung cấp).

Với vi phạm trên, anh N. sẽ bị phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Trước đó, tối 16/11, anh N. điều khiển xe khách BKS 29B-513.xx lưu thông vào làn đường có biển báo cấm trên cầu Chương Dương gây mất an toàn giao thông.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Hà Nội đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 5 làm rõ vụ việc.

Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo, người tham gia giao thông khi qua cầu Chương Dương cần chấp hành nghiêm hệ thống biển báo hiệu đường bộ, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.