Nga công bố thương vong của Ukraine, nêu lập trường chấm dứt xung đột

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (Ảnh: Sputnik).

"Theo nhiều ước tính độc lập, tổn thất về nhân lực của lực lượng vũ trang Ukraine đã vượt quá 1 triệu người và vẫn tiếp tục tăng”, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu tại một cuộc họp về việc giải quyết tình hình xung đột Ukraine hôm 11/12.

Trước đó, vào tháng 11, Đại diện Thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya cho biết, theo các tài liệu quân sự bị rò rỉ, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 1,7 triệu quân nhân kể từ khi chiến dịch quân sự của Nga bắt đầu. Theo Đại sứ Nga, chỉ tính riêng trong năm nay, tính đến tháng 8, Ukraine đã mất hơn 600.000 quân nhân.

Ngoại trưởng Lavrov cho biết, không có bất kỳ ai ở châu Âu nói về việc giải quyết tận gốc nguyên nhân của cuộc xung đột Ukraine. Thay vào đó, họ chỉ muốn tạm dừng giao tranh để chuyển giao vũ khí và viện trợ tài chính cho Kiev.

Theo Ngoại trưởng Lavrov, các cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ đã được tiến hành nhằm giải quyết lâu dài vấn đề Ukraine bằng cách loại bỏ tận gốc nguyên nhân gây ra xung đột.

Nhà ngoại giao Nga cho rằng việc kéo dài xung đột đã trở thành vấn đề sống còn về chính trị đối với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Ông Lavrov cho biết, những thỏa thuận đạt được giữa Nga và Mỹ tại hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo ở Alaska liên quan đến Ukraine bao gồm việc Kiev duy trì lập trường trung lập, không liên kết và phi hạt nhân.

"Những thỏa thuận chung đã đạt được ở đó (Alaska), vẫn còn phù hợp với chúng tôi và có thể là điểm khởi đầu cho việc giải quyết tình hình. Gần đây, khi đặc phái viên của Tổng thống (Mỹ) Donald Trump, Stephen Witkoff, đến đây sau cuộc gặp với Tổng thống (Nga) Vladimir Putin, cả hai bên, Nga và Mỹ, đã xác nhận những thỏa thuận chung đạt được ở Alaska. Bản chất của những thỏa thuận này là Ukraine phải quay trở lại nền tảng không liên kết, trung lập và phi hạt nhân của nước này”, ông Lavrov nói thêm.

Theo Ngoại trưởng Lavrov, trong các cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ về Ukraine, tất cả hiểu lầm có thể xảy ra đều đã được loại bỏ. Ông Lavrov cho biết Nga đã chuyển thêm các đề xuất cho Mỹ liên quan đến các đảm bảo an ninh tập thể.

"Chúng tôi đã chuyển thêm các đề xuất cho các đồng nghiệp Mỹ liên quan đến các đảm bảo an ninh tập thể. Chúng tôi hiểu rằng khi nói về các đảm bảo an ninh, chúng ta không thể chỉ giới hạn ở Ukraine", ông Lavrov nêu rõ.

Ông Lavrov khẳng định Nga sẵn sàng xem xét tất cả đề xuất hiện có dẫn đến việc ký kết các thỏa thuận an ninh ràng buộc về mặt pháp lý.

Ông Lavrov xác nhận Nga đã trao trả hơn 11.000 thi thể binh sĩ Ukraine cho Ukraine, và Ukraine đã đáp lại bằng cách trao trả 201 thi thể binh sĩ Nga.

Hướng giải quyết xung đột của Nga

Ngoại trưởng Lavrov cho biết Nga muốn một thỏa thuận về hòa bình lâu dài và bền vững ở Ukraine với các đảm bảo an ninh cho tất cả các bên.

"Chúng tôi kiên quyết đạt được một gói thỏa thuận về hòa bình lâu dài, bền vững, với các đảm bảo an ninh cho tất cả các quốc gia liên quan. Và các cuộc đàm phán của chúng tôi với Tổng thống Mỹ và đội ngũ của ông ấy đều tập trung vào điều này, tìm kiếm giải pháp lâu dài để loại bỏ tận gốc nguyên nhân của cuộc khủng hoảng này", ông Lavrov cho biết.

Theo ông Lavrov, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chân thành nỗ lực giải quyết xung đột Ukraine thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao.

“Chúng ta phải bày tỏ sự tôn kính đối với nhà lãnh đạo hiện tại của Mỹ, sau khi trở lại Nhà Trắng, ông ấy thực sự quan tâm đến vấn đề này. Theo đánh giá của chúng tôi, ông ấy chân thành nỗ lực đóng góp vào việc giải quyết xung đột bằng các biện pháp chính trị và ngoại giao”, ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh Nga hoan nghênh mong muốn chân thành của Tổng thống Trump trong việc giải quyết xung đột Ukraine.

Nhà ngoại giao Nga cảnh báo hiện có rất nhiều suy đoán và thông tin sai sự thật liên quan đến việc giải quyết vấn đề Ukraine, với mục đích làm phức tạp nỗ lực tìm kiếm các giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine, bao gồm sáng kiến của Mỹ và Tổng thống Trump.

Ông Lavrov nhận định các nguồn lực tài chính, quân sự và hậu cần của các nước phương Tây, vốn được phân bổ để tiến hành một cuộc chiến ủy nhiệm chống lại Nga, đang bị cạn kiệt.

Tháng trước, Mỹ đưa ra kế hoạch hòa bình gồm 28 điểm. Kế hoạch này được cho là bao gồm yêu cầu Ukraine nhượng bộ lãnh thổ Donbass cho Nga, cam kết không gia nhập NATO, giảm quy mô quân đội để đổi lấy các cam kết an ninh.

Nga hoan nghênh kế hoạch hòa bình 28 điểm của Mỹ. Trong khi đó, Ukraine và các nước phương Tây ủng hộ Kiev cho rằng kế hoạch này có lợi nhiều hơn cho Nga và muốn viết lại kế hoạch.

Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, sau hàng loạt cuộc trao đổi, tham vấn, Mỹ đã rút gọn kế hoạch hòa bình ban đầu xuống 20 điểm, nhằm đơn giản hóa tiến trình đàm phán và tìm kiếm các giải pháp thỏa hiệp, tiến tới chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.