Ba con trăn đất bò vào vườn nhà dân

Ngày 11/12, đại diện Vườn quốc gia Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đã tiếp nhận 3 con trăn đất với tổng trọng lượng gần 50kg do người dân giao nộp.

Ông Trần Đức Minh (trú thôn Tiến Thành, xã Kỳ Khang) trước đó ra thăm vườn phía sau nhà và phát hiện con trăn đất lớn nên bắt nhốt vào lồng sắt.

Nhận được trình báo của ông Minh, lực lượng kiểm lâm đến kiểm tra, xác định con trăn đất này nặng 37kg.

Con trăn đất nặng 37kg được người dân bắt lại và bàn giao cho cơ quan chức năng (Ảnh: Văn Nguyễn).

Cũng tại Hà Tĩnh, vào ngày 10/12, ông Nguyễn Văn Thuyết (trú thôn Tân Thành, xã Đức Đồng) đang làm vườn và phát hiện 2 con trăn đất có tổng trọng lượng 11kg. Ông Thuyết đã bắt giữ và chủ động bàn giao 2 con vật này cho kiểm lâm địa phương.

Sau khi tiếp nhận, lực lượng kiểm lâm đã làm các thủ tục và bàn giao 3 con trăn đất cho Vườn quốc gia Vũ Quang chăm sóc, phục hồi trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Trăn đất có tên khoa học là Python bivittatus, nằm trong danh mục các loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB theo Thông tư 27/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Loài này cũng nằm trong Sách đỏ động vật Việt Nam, cần được bảo vệ, bảo tồn, nghiêm cấm việc khai thác và sử dụng.