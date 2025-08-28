95 năm cờ Đảng soi đường, 80 năm đất nước gian khổ mà vinh quang

Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025) đang được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (VEC).

Ở trung tâm triển lãm, Bảo tàng Hồ Chí Minh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức trưng bày chuyên đề “Hồ Chí Minh - Chân dung một con người”.

Trưng bày giới thiệu tới công chúng hơn 300 tư liệu và hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh - anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam - người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do, dân chủ, hòa bình và tiến bộ xã hội.

Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập ngày 3/2/1930 tại Hồng Kông, Trung Quốc, do Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản. Tháng 10/1930, Đảng được đổi tên thành Đảng Cộng sản Đông Dương. Đồng chí Trần Phú được bầu làm Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng khi mới 26 tuổi.

Bức tượng bằng thạch cao Tổng Bí thư Trần Phú khắc họa lại chân dung ông đang viết luận cương chính trị, do cố nghệ sĩ điêu khắc Đào Văn Can thực hiện.

Những hiện vật lịch sử được trưng bày trong triển lãm. Bên trái hàng dưới là Mệnh lệnh khởi nghĩa của Ủy ban Chỉ huy Lâm thời khu Giải phóng, ngày 12/8/1945, bên phải là Nghị quyết của Quốc dân Đại hội họp ở Tân Trào, huyện Sơn Dương (cũ), tỉnh Tuyên Quang, quyết định lệnh Tổng khởi nghĩa và thành lập Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam (tức Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa), năm 1945.

Triển lãm cũng liệt kê những nước trên thế giới có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, minh chứng cho tình hữu ái toàn thế giới của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trung tâm triển lãm giới thiệu Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ.

Triển lãm là dịp để công chúng nhìn lại chặng đường 80 năm gian khổ nhưng vinh quang, giúp người dân hiểu sâu sắc hơn về ý chí, khát vọng của dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm và hai người tiền nhiệm: cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm với những quyết sách quyết liệt; trong đó "sắp xếp lại giang sơn" từ 64 tỉnh, thành còn 34 tỉnh, thành; tạo nên bước ngoặt lịch sử đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.