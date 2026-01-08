Chàng trai 28 tuổi bị thang máy kẹp chặt cổ, đứt gần lìa vành tai nguy kịch

Đó là trường hợp của anh H. (28 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh). Cú kẹp cực mạnh từ cửa thang máy trong quá trình làm việc khiến nam công nhân đổ gục. Phát hiện sự việc, đồng nghiệp của anh đã giải cứu và đưa nạn nhân đến bệnh viện ngay.

Tại khoa Cấp cứu, các bác sĩ tiếp nhận nam bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch, suy hô hấp, suy tuần hoàn nghiêm trọng, kèm những vết thương dập, hở phức tạp vùng đầu - cổ làm ảnh hưởng đến hô hấp. Trong đó, vành tai trái của bệnh nhân gần như đứt lìa.

Ngay lập tức, ê-kíp cấp cứu kích hoạt báo động đỏ nội viện, huy động nhân viên y tế Liên chuyên khoa, Ngoại Thần kinh, Chấn thương chỉnh hình, Gây mê hồi sức và Hồi sức tích cực có mặt để hội chẩn tại chỗ.

Bệnh nhân nhanh chóng được đặt nội khí quản để kiểm soát đường thở, ổn định tuần hoàn và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết. Ghi nhận tại phòng cấp cứu, anh H. bị tổn thương hở phức tạp vùng đầu - cổ, rối loạn huyết động trầm trọng.

Hình ảnh chẩn đoán cho thấy mức độ nặng của vụ tai nạn, khi bệnh nhân tổn thương nghiêm trọng khí quản, gãy xương sườn số 1-2 ở cả hai bên, kèm theo tình trạng khí tràn ra dưới da lan rộng. Đây là dạng chấn thương tối cấp, có nguy cơ diễn tiến ngưng thở và trụy tim mạch nếu không được xử lý kịp thời.

Bệnh nhân nhanh chóng được chuyển đến phòng mổ. Dưới sự phối hợp nhịp nhàng của ê-kíp Liên chuyên khoa, các tổn thương phức tạp ở vùng cổ, tai và đường thở lần lượt được xử lý.

Sau phẫu thuật, người bệnh tiếp tục được theo dõi và điều trị tích cực tại khoa Hồi sức tích cực (ICU), với sự giám sát chặt chẽ các chỉ số hô hấp và tuần hoàn.

Trải qua 2 ngày điều trị hồi sức tích cực, tình trạng chàng trai cải thiện rõ rệt, ý thức tỉnh táo, tự thở tốt và các chỉ số sinh tồn ổn định. Hiện tại, người bệnh đã được rút ống nội khí quản và tiếp tục theo dõi chặt chẽ.

Chàng trai được theo dõi chặt chẽ sau ca mổ (Ảnh: BV).

BSCKII Nguyễn Tấn Phát, Trưởng khoa Hồi sức tích cực cho biết, chấn thương vùng cổ do tai nạn thang máy là dạng tổn thương đặc biệt nguy hiểm, vì có thể dẫn đến tổn thương đồng thời đến đường thở, mạch máu lớn và hệ hô hấp.

Với những ca như vậy, chỉ cần chậm trễ trong kiểm soát đường thở và can thiệp phẫu thuật có thể dẫn đến tử vong. Việc kích hoạt báo động đỏ nội viện và sự phối hợp khẩn trương giữa các chuyên khoa đóng vai trò quyết định giúp giữ lại sự sống cho người bệnh.

Trước đó, vào tháng 6/2025, Bệnh viện Bãi Cháy (tỉnh Quảng Ninh) cũng kích hoạt báo động đỏ để cứu mạng một nam bệnh nhân 16 tuổi bị thang máy kẹp vào cổ khoảng 2,5 phút, gây ra tình trạng hôn mê sâu, suy tuần hoàn, suy hô hấp.

Các bác sĩ cảnh báo người lao động cần tuân thủ nghiêm các quy định an toàn, tuyệt đối không chủ quan trong quá trình làm việc.

Khi không may xảy ra tai nạn nghi ngờ tổn thương vùng cổ, ngực hoặc đường thở, cần nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế có khả năng hồi sức và phẫu thuật chuyên sâu để được xử trí kịp thời, tránh những biến chứng đáng tiếc.