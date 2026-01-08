Khi trải nghiệm ổn định trở thành yếu tố được ưu tiên với vivo Y31d

Không ít người dùng chọn điện thoại không phải vì cấu hình mạnh, mà vì muốn một thiết bị dùng ổn định mỗi ngày. Từ pin đủ lâu cho cả ngày di chuyển, khả năng chịu mưa, nước, đến trải nghiệm mượt sau thời gian dài, vivo Y31d hướng đến những nhu cầu quen thuộc đó.

Pin khỏe vượt trội

Với nhiều người dùng, pin không còn là yếu tố để so sánh thông số, mà là thứ quyết định họ có yên tâm mang điện thoại ra khỏi nhà hay không. Một ngày di chuyển dài, chạy xe liên tục, mở bản đồ, nghe gọi, xem video xen kẽ, pin lúc này không chỉ phục vụ giải trí, mà trở thành công cụ đảm bảo mọi việc diễn ra suôn sẻ.

Trong bối cảnh đó, vivo Y31d cho thấy cách tiếp cận khá thực tế với viên pin BlueVolt dung lượng 7.200mAh. Thay vì chỉ nhấn mạnh con số, trải nghiệm sử dụng cho thấy máy được tối ưu để đáp ứng những nhu cầu kéo dài nhiều giờ liền: từ xem YouTube, lướt TikTok, chơi game cho đến điều hướng bằng Google Maps.

Việc dùng máy từ sáng đến tối, thậm chí kéo sang ngày hôm sau mà không cần sạc gấp, trở thành điều hoàn toàn khả thi.

Vivo Y31d với thiết kế cánh bướm chuyển sắc (Ảnh: vivo).

Điểm khiến viên pin này trở nên đáng giá hơn nằm ở giai đoạn pin yếu. Khi dung lượng giảm xuống mức thấp chỉ còn 1%, Y31d không tiêu hao điện năng quá nhanh mà duy trì trạng thái đủ dùng cho các tác vụ quan trọng như 40 phút gọi 4G, 10 phút để người dùng đặt Grab hay 8 phút để xem Google Maps.

Cộng thêm sạc siêu tốc 44W và cam kết độ bền pin lên đến 6 năm, trải nghiệm pin trên Y31d hướng đến một điều rất cụ thể: giảm bớt nỗi lo pin trong sử dụng hằng ngày, thay vì buộc người dùng phải canh chừng phần trăm pin liên tục.

Độ bền được chứng thực

Những rủi ro với điện thoại thường đến từ các tình huống rất đời thường như trượt tay, gặp mưa hay va đập khi di chuyển. Chính những khoảnh khắc này mới cho thấy độ bền của một chiếc điện thoại có thực sự đáng tin hay không. vivo Y31d được thiết kế để đối phó với những rủi ro quen thuộc đó.

Khả năng kháng nước đạt chuẩn IP68 và IP69+ cho phép máy tiếp tục hoạt động khi gặp mưa lớn, rơi xuống hồ bơi hoặc tiếp xúc với nước nóng trong sinh hoạt hằng ngày. Việc chụp ảnh dưới nước hay sử dụng máy trong môi trường ẩm ướt là những trường hợp người dùng có thể gặp phải ngoài đời.

Sản phẩm đạt chuẩn kháng nước IP68 và IP69+ (Ảnh: vivo).

Ở mức độ khắc nghiệt hơn, các bài thử nghiệm chịu rơi, chịu lực hay thậm chí xe tải cán qua có thể không diễn ra thường xuyên, nhưng chúng tạo ra một biên độ an toàn rõ ràng.

Nhờ đó, những cú rơi khỏi bàn, va đập khi di chuyển hay trượt tay lúc đang làm việc ngoài trời không còn là nỗi lo quá lớn, đặc biệt với những người dùng không quen dùng ốp lưng.

Trải nghiệm phần mềm OriginOS 6

vivo Y31d sử dụng OriginOS 6, một yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm hằng ngày của người dùng phổ thông. Hệ điều hành này không tập trung phô diễn tính năng, mà ưu tiên cách thao tác gọn gàng, dễ hiểu và ổn định trong quá trình sử dụng lâu dài.

Các tiện ích như Đảo Origin cho phép theo dõi nhanh nhạc, cuộc gọi hay định vị ngay trên màn hình, hạn chế việc phải chuyển đổi qua lại giữa nhiều ứng dụng. Trong khi đó, bộ công cụ văn phòng và khả năng truyền dữ liệu một chạm hỗ trợ tốt cho các nhu cầu học tập, làm việc từ xa, nơi điện thoại ngày càng được sử dụng như một thiết bị xử lý công việc chính.

Sản phẩm dòng Y sử dụng hệ điều hành OriginOS 6 (Ảnh: vivo).

Song song đó, các tính năng AI được tích hợp theo hướng hỗ trợ hơn là can thiệp sâu. Từ gợi ý xử lý nội dung, tóm tắt thông tin cho đến các công cụ sáng tạo cơ bản, AI trên Y31d giúp người dùng tiết kiệm thời gian trong những thao tác quen thuộc. Kết hợp với cam kết hệ điều hành mượt mà trong 5 năm, OriginOS 6 trở thành nền tảng giúp Y31d duy trì trải nghiệm ổn định theo thời gian.

Ưu đãi hấp dẫn khi sở hữu Y31d

Trong dịp Tết này, khi mua sản phẩm vivo Y31d từ ngày 9/1-28/1, người dùng còn có cơ hội nhận thêm chương trình khuyến mãi từ chuỗi cửa hàng Thế Giới Di Động với giá trị giảm thêm đến 450.000 đồng khiến cho việc sở hữu vivo Y31d (6+128GB) chỉ với giá 7,285 triệu đồng và vivo Y31d (8+128GB) với giá 8,14 triệu đồng (áp dụng có điều kiện).

Người dùng còn có cơ hội may mắn sở hữu phiên bản ngựa vàng vivo với chất vàng 18K với tổng giá trị được trao cho khách hàng may mắn là 26 miếng vàng, được quay số may mắn theo đợt và sẽ được công bố công khai trên fanpage chính thức của vivo Việt Nam.

Tìm hiểu thêm về Y31d tại đây: https://www.thegioididong.com/dtdd/vivo-y31d-8gb-128gb