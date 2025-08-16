6.000 người đi bộ hưởng ứng chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước"

Đây là sự kiện do Báo Nhân Dân và Bộ Công an phối hợp tổ chức trên toàn quốc, nhằm kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8).

Tại TPHCM, hoạt động cấp thành phố được tổ chức tại đường Lê Duẩn, trước cổng Hội trường Thống nhất, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, sở, ngành và địa phương.

Ngay từ 5h, hàng ngàn người dân đã có mặt, hào hứng check-in, sẵn sàng cho hành trình ý nghĩa.

Đúng 6h, toàn bộ người tham gia đồng loạt hát Quốc ca theo khung giờ Lễ thượng cờ quốc gia tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tạo nên không khí trang nghiêm, thiêng liêng, thể hiện tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc sâu sắc.

Đây là lần đầu tiên một hoạt động đi bộ được tổ chức đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố, với sự tham gia của 3.321 xã, phường và đặc khu hành chính trên toàn quốc, thể hiện sự đoàn kết và đồng lòng của cả dân tộc.

Bên cạnh ý nghĩa kỷ niệm, Ban Tổ chức còn kêu gọi cộng đồng thực hiện cam kết giảm phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050 thông qua các hoạt động ý nghĩa như tìm hiểu lối sống xanh, đăng ký hành động cụ thể trong sinh hoạt hàng ngày, và quyên góp xây dựng các quỹ bảo vệ môi trường, phát triển năng lượng tái tạo.

Lộ trình đi bộ tại TPHCM bắt đầu từ Công viên 30/4 (đường Lê Duẩn), qua các tuyến đường trung tâm như Công Xã Paris, Đồng Khởi, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Huệ, Hàm Nghi, vòng xoay Quách Thị Trang, Lê Lợi, Pasteur và kết thúc tại Lê Duẩn.

Dòng người đi bộ qua Nhà hát Thành phố, tạo nên một khung cảnh ấn tượng. Để đảm bảo an toàn, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TPHCM đã thông báo cấm nhiều tuyến đường trung tâm từ ngày 15 đến 17/8.

Những vận động viên đầu tiên đã di chuyển qua phố đi bộ Nguyễn Huệ trong tiết trời mát mẻ của TPHCM, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động diễn ra suôn sẻ.

Chị Ngọc Ẩn (bìa trái) chia sẻ: "Chúng tôi thức từ 4h để tham gia hoạt động. Nhìn hình ảnh dòng người nối nhau với áo cờ đỏ sao vàng khiến tôi rất tự hào, xúc động".

Chương trình đặt mục tiêu lan tỏa thông điệp “1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới” – biểu trưng cho sự đoàn kết, đồng lòng hướng tới tương lai xanh, sạch, bền vững. Đồng thời, dự án "Yêu lắm Việt Nam" cũng được giới thiệu, nhằm kết nối cảm xúc, lan tỏa hình ảnh quê hương tới bạn bè quốc tế, khuyến khích trải nghiệm và quảng bá du lịch thông minh qua hệ thống check-in NFC tại hơn 200 địa danh trên cả nước, góp phần xây dựng thương hiệu du lịch quốc gia hiện đại, thân thiện và giàu bản sắc.