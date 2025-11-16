TPHCM đánh giá cao hiệu quả làm việc của công chức tăng cường từ Bộ Nội vụ

UBND TPHCM vừa gửi Bộ Nội vụ văn bản đánh giá kết quả công tác đối với công chức được Bộ Nội vụ cử tăng cường về thành phố để hướng dẫn, giải quyết các vấn đề cấp thiết của cấp xã khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong công văn trên, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đánh giá cao hiệu quả làm việc của 2 công chức được Bộ Nội vụ cử đến TPHCM là ông Mai Đức Thiện, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế và bà Nguyễn Thị Hoa, Chuyên viên chính Vụ Kế hoạch – Tài chính.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, trong thời gian được tăng cường về TPHCM, ông Mai Đức Thiện và bà Nguyễn Thị Hoa luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

2 công chức tăng cường của Bộ Nội vụ thực hiện nghiêm túc kế hoạch công tác tại cơ sở, trực tiếp đến trao đổi cùng lãnh đạo và cán bộ phòng chuyên môn của UBND, Trung tâm Phục vụ hành chính công ở các xã, phường của thành phố; từ đó, ghi nhận phản ánh khó khăn, kiến nghị và giải đáp theo thẩm quyền để các địa phương kịp thời tháo gỡ vướng mắc.

Đối với các cuộc họp của địa phương được mời tham gia, ông Mai Đức Thiện và bà Nguyễn Thị Hoa đều tham dự đầy đủ, có nhiều ý kiến đóng góp xác đáng, thiết thực khi được đặt vấn đề cần trao đổi.

Theo UBND TPHCM, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Mai Đức Thiện và bà Nguyễn Thị Hoa đã tích cực cùng tham gia Đoàn khảo sát do Sở Nội vụ tổ chức để kịp thời nắm bắt tình hình triển khai thực hiện vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ngoài ra, 2 công chức tăng cường Bộ Nội vụ còn hỗ trợ địa phương thực hiện nhiều vụ việc như: Hỗ trợ các phòng chuyên môn của Sở Nội vụ; giải đáp về các văn bản trả lời của Bộ Nội vụ cho TPHCM và các tỉnh, thành phố khác; góp ý Đề án sắp xếp lại công chức các phường, xã, đặc khu; góp ý Đề án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập; hướng dẫn nghiệp vụ chính sách chuyên môn về lao động, việc làm, tiền lương và thanh quyết toán kinh phí người có công với cách mạng…

UBND TPHCM đánh giá cao phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả, kết hợp giữa khảo sát thực tế, phỏng vấn đại diện chính quyền cấp xã và nghiên cứu các tài liệu, báo cáo liên quan; từ đó, có những đề xuất phù hợp, thiết thực về mặt chuyên môn của tổ công chức tăng cường.

Đặc biệt, UBND TPHCM ghi nhận việc bà Nguyễn Thị Hoa đã hỗ trợ Sở Nội vụ tổ chức tập huấn trực tiếp cho cán bộ chuyên môn và lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội của 168 xã, phường, đặc khu; Ban Quản trang Thành phố và Trung tâm Điều dưỡng người có công Thành phố về công tác quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng năm 2025.

Theo UBND Thành phố, cách tập huấn theo hướng “cầm tay chỉ việc” để gỡ khó cho cán bộ rất thành công, đáp ứng mong đợi của địa phương trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

UBND TPHCM khẳng định: “Với phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả và tinh thần trách nhiệm cao, ông Mai Đức Thiện và bà Nguyễn Thị Hoa đã hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực nội vụ tại TPHCM”.