Cháy nhà 7 tầng trong đêm ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu chủ nhà bị mắc kẹt

Sáng 16/11, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 21h ngày 15/11, tại số nhà 28, ngõ 80 phố Trung Kính, phường Yên Hòa xảy ra cháy nhà dân khiến một người bị mắc kẹt bên trong.

Bên trong căn nhà xảy ra cháy (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi tiếp nhận tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2 và khu vực số 11 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội) đã điều 4 xe chữa cháy cùng hơn 20 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

Theo cảnh sát, vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu vực tầng 7 của ngôi nhà cao 7 tầng và còn người mắc kẹt bên trong. Chỉ huy chữa cháy sau đó triển khai lực lượng mang theo phương tiện bảo hộ, bình thở, tổ chức trinh sát, tiếp cận các tầng phía trên để tìm kiếm và cứu nạn.

Cảnh sát giải cứu chủ nhà thoát khỏi vụ cháy (Ảnh: Công an cung cấp).

Đồng thời cảnh sát cũng triển khai đội hình chữa cháy, ngăn không để cháy lan sang nhà dân xung quanh.

Nhà chức trách cho biết sau khoảng 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Cảnh sát đã kịp thời đưa chị N.T.T. (SN 1988), là chủ nhà, đi theo cầu thang bộ xuống vị trí an toàn.

Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.