Bồ Đào Nha hành động “giải cứu” C.Ronaldo sau cú giật cùi chỏ

Trước đó, siêu sao 40 tuổi bị truất quyền thi đấu trong trận thua 0-2 của Bồ Đào Nha trước CH Ireland tại Dublin ở vòng loại World Cup 2026. C.Ronaldo bị VAR xác định có hành vi thúc cùi chỏ Dara O’Shea ngoài tình huống tranh chấp bóng. Đây là lỗi được xếp vào nhóm hành vi bạo lực và theo quy định đi kèm án cấm thi đấu ba trận.

C.Ronaldo nhận thẻ đỏ vì thúc cùi chỏ trước Dara O’Shea (Ảnh: ESPN).

Bồ Đào Nha chỉ còn một trận đấu chính thức trước thềm World Cup 2026, gặp Armenia vào tuần tới. “Selecao châu Âu” buộc phải thắng để chắc suất giành vé trực tiếp. Nếu Bồ Đào Nha giành vé dự World Cup 2026, Ronaldo sẽ phải ngồi ngoài hai trận đầu vòng bảng.

Tuy nhiên, theo hãng tin LUSA, cơ quan thông tấn lớn nhất Bồ Đào Nha, FPF đang chuẩn bị kháng cáo nhằm giảm án cho đội trưởng. Mục tiêu là đưa mức phạt từ ba trận xuống còn một trận, qua đó giúp C.Ronaldo có thể góp mặt ở kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp.

Đơn kháng cáo do Chủ tịch FPF Pedro Proenca chỉ đạo soạn thảo. Trong đó, phía Bồ Đào Nha cho rằng HLV của CH Ireland, Heimir Hallgrimsson, đã “tạo ra một bầu không khí thù địch, rõ ràng và có thể chứng minh được” hướng vào CR7 trong suốt trận đấu.

C.Ronaldo có nguy cơ bị treo giò ở World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Ngoài ra, FPF lập luận rằng Ronaldo “nhiều lần bị giữ người trái phép trong vòng cấm”, và tình huống vung tay dẫn đến thẻ đỏ chỉ là phản ứng trong trạng thái “bức xúc và thất vọng”.

Đáng chú ý, Bồ Đào Nha cũng nhấn mạnh rằng đây là lần đầu tiên trong hơn 200 trận khoác áo tuyển quốc gia, Ronaldo nhận thẻ đỏ trực tiếp, một con số “ấn tượng và phản ánh sự chuyên nghiệp, kỷ luật của anh trong nhiều năm”.

Hiện FIFA chưa đưa ra thời điểm cụ thể cho quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, việc FPF chính thức kháng cáo mở ra hy vọng lớn để Ronaldo không bỏ lỡ những trận đấu quan trọng nhất ở kỳ World Cup cuối cùng của sự nghiệp.