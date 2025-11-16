Chủ tịch Khánh Hòa Nguyễn Khắc Toàn làm Phó Bí thư Thành ủy Huế

Sáng 16/11, Thành ủy Huế tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại Hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trao quyết định cho ông Nguyễn Khắc Toàn (Ảnh: Nguyễn Do).

Ông Toàn được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố.

Ban Bí thư cũng có quyết định đối với ông Phan Thiên Định, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế đương nhiệm thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy để điều động, giữ chức vụ mới.

Ông Nguyễn Khắc Toàn sinh năm 1970, ở phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Ông có trình độ chuyên môn Cử nhân Luật Tư pháp, Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước.

Ông Toàn từng giữ các chức vụ Bí thư Thành ủy Cam Ranh (cũ), tỉnh Khánh Hòa; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Từ năm 2021 đến tháng 6/2022, ông Toàn giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Tháng 7-9, ông Nguyễn Khắc Toàn giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa (mới) nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026, diễn ra ngày 16/9, ông Nguyễn Khắc Toàn được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (mới) nhiệm kỳ 2021-2026.