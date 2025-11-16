Tài xế ô tô container "có cồn" tông tử vong người đi xe đạp

Ngày 16/11, Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô container và xe đạp khiến một người tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 20h ngày 15/11 trên tuyến quốc lộ 26 đoạn qua xã Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk.

Vào thời điểm trên, anh Nguyễn Xuân Hùng (29 tuổi, trú tại tỉnh Gia Lai) điều khiển ô tô container mang biển kiểm soát 77H-073.xx lưu thông theo hướng Đắk Lắk - Khánh Hòa.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến người đi xe đạp tử vong (Ảnh: Uy Nguyễn).

Khi lưu thông đến địa bàn xã Krông Pắk, ô tô container bất ngờ va chạm với xe đạp do ông Đ.Q. (57 tuổi, trú tại xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk) lưu thông cùng chiều, phía trước.

Cú va chạm khiến ông Q. tử vong tại chỗ và chiếc xe đạp bị hư hỏng.

Bước đầu, cơ quan công an nhận định, anh Nguyễn Xuân Hùng điều khiển ô tô container thiếu chú ý quan sát dẫn đến vụ tai nạn thương tâm. Tài xế Hùng được xác định có vi phạm nồng độ cồn.