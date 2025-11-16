Hoàn thành sửa chữa quốc lộ 14 qua Đồng Nai trước ngày 20/11

Ngày 16/11, đại diện Khu Quản lý đường bộ IV (Bộ Xây dựng) cho biết, thời gian qua trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thường xuyên có mưa lớn khiến nhiều đoạn trên quốc lộ 14 hư hỏng nặng. Đặc biệt quốc lộ 14 đoạn qua xã Thọ Sơn (Đồng Nai) có nhiều đoạn xuất hiện dày đặc "ổ gà, ổ voi" tại Km887+300 - Km887+600; Km889+700 - Km889+000; Km892+200 - Km892+600; Km890+200 - Km890+600.

Đoạn quốc lộ 14 hư hỏng nặng do mưa lớn kéo dài (Ảnh: Hoàng Bình).

Trong tháng 11, Văn phòng Khu Quản lý đường bộ IV đã chỉ đạo Công ty cổ phần 676 thực hiện dặm vá, sửa chữa dứt điểm mặt đường quốc lộ 14. Nhà thầu đang tập trung nhân lực sửa chữa, cào bóc lớp mặt đường hư hỏng và sử dụng vật liệu phù hợp để đảm bảo giao thông trên tuyến. Đến nay, 3 trong 4 đoạn hư hỏng nặng trên quốc lộ 14 được sửa chữa xong, còn 1 đoạn Km890+200 - Km890+600 qua xã Thọ Sơn (Đồng Nai) dự kiến hoàn thành sửa chữa trước ngày 20/11.

Trước đó, Dân trí có nhiều bài phản ánh các đoạn quốc lộ 14 qua xã Thọ Sơn (Đồng Nai) hư hỏng nặng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông trên tuyến đường huyết mạch nối Tây Nguyên với TPHCM. Mặt đường quốc lộ 14 xuất hiện dày đặc "ổ gà, ổ voi", khiến các phương tiện di chuyển hết sức khó khăn.

Nhiều tài xế xe khách, xe tải từ Tây Nguyên về TPHCM và ngược lại buộc phải lách sang làn ngược chiều để tránh các hố sâu, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Đặc biệt, đoạn đường dài khoảng 5km qua xã Thọ Sơn, giáp ranh với tỉnh Lâm Đồng, được đánh giá là tệ nhất, với nhiều "ổ gà, ổ voi" lún sâu từ 10 đến 20cm.

Quốc lộ 14 đoạn qua Đồng Nai dài khoảng 120km, là tuyến đường huyết mạch kết nối giao thương, vận chuyển hàng hóa, nông sản từ các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng về Đồng Nai, Tây Ninh, TPHCM.