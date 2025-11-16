Bộ Quốc phòng đề xuất loạt chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài

Hồ sơ dự thảo Nghị định quy định chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài đối với Quân đội nhân dân Việt Nam vừa được Bộ Quốc phòng gửi tới Bộ Tư pháp thẩm định.

Theo dự thảo, đối tượng thu hút vào biên chế trong quân đội gồm cán bộ, công chức, viên chức. Cá nhân là người Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài không là cán bộ, công chức, viên chức gồm: Tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng, chuyên gia, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp, nhà khoa học đầu ngành, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng, kỹ sư trẻ tài năng...

Đối tượng trọng dụng nhân tài gồm: Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng đang công tác trong quân đội.

Sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghiệp quốc phòng công nghệ cao được triển lãm mới đây (Ảnh: Hải Long).

Hưởng nhiều chính sách về nhà, tiền thưởng, phụ cấp tăng thêm

Đối tượng được thu hút vào biên chế trong quân đội, trọng dụng nhân tài sẽ được hưởng quân trang, trang phục, tiền ăn đặc thù, nhu yếu phẩm ngoài quy định hiện hành khi làm nhiệm vụ; được ưu tiên thuê nhà công vụ theo định mức (nhà liền kề có diện tích đất xây dựng 60m2 hoặc chung cư 60m2; mức tối đa là nhà ở liền kề có diện tích đất xây dựng 150m2 hoặc căn hộ chung cư dưới 145m2, kinh phí tối đa trang thiết bị nội thất là 200 triệu đồng).

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng căn cứ cấp bậc, chức vụ, chức danh, thành tích của từng đối tượng và dự án nhà ở công vụ để xem xét, quyết định cho phù hợp.

Trường hợp chưa có nhà ở công vụ mà phải thuê nhà sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà; được ưu tiên tham gia dự án về nhà ở, đất ở, trong đó được ưu tiên cao nhất trong nhóm cán bộ, công chức, viên chức được mua nhà ở xã hội.

Về tiền thưởng, những đối tượng trên được hưởng tiền thưởng một lần tối thiểu bằng 6 lần mức lương hiện hưởng từ kết quả công trình nghiên cứu khoa học, sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp được ứng dụng vào hoạt động quân sự, mang lại hiệu quả cao. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sẽ quyết định mức tiền thưởng bảo đảm tương xứng với hiệu quả mang lại.

Đối với sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, theo dự thảo, hàng tháng được hưởng phụ cấp hỗ trợ tăng thêm bằng 250% mức lương hiện hưởng trong 5 năm tính từ ngày được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định tuyển dụng.

Các đối tượng khác, hàng tháng được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 350% mức lương hiện hưởng trong thời gian 5 năm kể từ ngày được tuyển dụng.

Trường hợp được hưởng phụ cấp hỗ trợ tăng thêm cao hơn, gồm: Giáo sư, phó giáo sư khi chủ trì tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp hoặc có công trình nghiên cứu khoa học có tính đột phá thuộc các ngành, lĩnh vực chiến lược, trọng tâm cấp quốc gia hoặc quốc tế được áp dụng vào thực tiễn đạt hiệu quả cao; kiến trúc sư trưởng cấp bộ, kiến trúc sư trưởng dự án, bằng 500% mức lương hiện hưởng…

Theo Bộ Quốc phòng, thực tế cho thấy nhu cầu cấp thiết của quân đội đối với việc xây dựng đội ngũ nhân tài quân sự có khả năng tạo đột phá trong lĩnh vực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất vũ khí, trang bị (Ảnh: Hải Long).

Được hỗ trợ vé máy bay về Việt Nam, xếp lương, thăng quân hàm…

Bộ Quốc phòng cũng đề xuất nhiều chính sách về phụ cấp tăng thêm đối với đối tượng trọng dụng nhân tài. Trong đó, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 400% mức lương hiện hưởng mỗi tháng.

Giáo sư, phó giáo sư khi chủ trì tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp hoặc có công trình nghiên cứu khoa học có tính đột phá thuộc các ngành, lĩnh vực chiến lược, trọng tâm cấp quốc gia hoặc quốc tế được áp dụng vào thực tiễn đạt hiệu quả cao sẽ hưởng phụ cấp bằng 550% mức lương hiện hưởng.

Ngoài mức phụ cấp tăng thêm như trên, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng căn cứ kết quả đánh giá thực hiện nhiệm vụ hàng năm thông qua số lượng, chất lượng và tiến độ của sản phẩm/công việc để quyết định tăng thêm mức phụ cấp 50-100% mức lương hiện hưởng đối với cá nhân có thành tích xuất sắc.

Những người được thu hút, trọng dụng nhân tài còn có thể được hưởng chính sách về đào tạo, bồi dưỡng; xếp lương, phong, thăng quân hàm, nâng lương; quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển; trang thiết bị, phương tiện và nhân lực làm việc; chế độ điều dưỡng, tôn vinh, khen thưởng theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Với đối tượng thu hút vào quân đội, bản thân và gia đình đang ở nước ngoài về Việt Nam để cư trú sẽ được hỗ trợ chi phí vé máy bay từ nước sở tại về Việt Nam; được hỗ trợ giới thiệu, tạo điều kiện tiếp cận cơ hội học tập, việc làm phù hợp cho vợ, chồng, con; được tuyển dụng thông qua xét tuyển hoặc tiếp nhận…