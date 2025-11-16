Nga công phá dữ dội mặt trận Zaporizhia, Ukraine rút quân khỏi loạt cứ điểm

Pháo binh Ukraine khai hỏa trên mặt trận Zaporizhia (Ảnh: Getty).

Lực lượng Phòng vệ Miền Nam Ukraine ngày 15/11 xác nhận lực lượng Ukraine đã rút khỏi làng Novovasylivske ở tỉnh Zaporizhia đến "các vị trí phòng thủ thuận lợi hơn".

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh quân đội Ukraine đã rút lui khỏi nhiều vị trí trong khu vực Zaporizhia dưới áp lực ngày càng tăng của Nga.

Với tốc độ tăng dần trong tháng 10 và tháng 11, cuộc tiến công của Nga đang đe dọa đánh vào sườn thành phố Huliaipole, vốn là một trong những khu vực ổn định và yên tĩnh nhất trên tiền tuyến kể từ những tháng đầu tiên của cuộc xung đột.

"Theo hướng Oleksandrivske và Huliaipole, đã có gần 40 cuộc giao tranh trong ngày qua. Đối phương tiếp tục tấn công các vị trí của chúng tôi và cố gắng xâm nhập sâu vào hệ thống phòng thủ", báo cáo của quân đội Ukraine cho biết.

Theo quân đội Ukraine, lực lượng Kiev đã rút quân do "điều chỉnh giới tuyến, tái tập hợp lực lượng và để bảo vệ tính mạng của các quân nhân”.

Báo cáo của quân đội Ukraine cho biết lực lượng Ukraine đang ngăn chặn bước tiến của Nga trong khi vẫn gây thiệt hại cho đối phương bằng hỏa lực.

Theo nhóm phân tích và lập bản đồ Deep State của Ukraine, Novovasylivske phần lớn đã bị quân đội Nga kiểm soát kể từ đầu tháng 11, mặc dù tiền tuyến vẫn chưa xác định rõ và các cuộc phản công thường xuyên của Ukraine đã khiến việc xác định giới tuyến trở nên khó khăn.

Vị trí Zaporizhia (Ảnh: Kyiv Independent).

Tại Zaporizhia và phía nam Dnipropetrovsk, quân đội Nga đang tiến hành các cuộc tập kích hỏa lực dữ dội. Trong ngày 15/11, hơn 350 cuộc pháo kích đã được thực hiện tại khu vực này, sử dụng hơn 1.500 viên đạn, theo báo cáo của Lực lượng Phòng vệ Miền Nam Ukraine.

Trước đó, Ukraine tuyên bố rút quân khỏi các vị trí gần làng Rivnopillia vào ngày 11/11, cũng như khỏi các vị trí gần 5 khu định cư khác vào ngày hôm trước.

Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi ngày 11/11 cho biết lực lượng Nga đã kiểm soát 3 khu định cư ở tỉnh Zaporizhia, song không nêu chi tiết khu vực nào.

Vladyslav Voloshyn, phát ngôn viên của Lực lượng Phòng vệ Miền Nam, mô tả tình hình trong khu vực là "khó khăn", lưu ý rằng quân đội Nga đang cố gắng lợi dụng thời tiết xấu bằng cách di chuyển theo nhóm nhỏ bằng đường bộ hoặc xe máy.

Trung tâm khu vực Zaporizhia vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine, nhưng kể từ khi chiến dịch quân sự bắt đầu, Nga đã kiểm soát khoảng 70% khu vực, chủ yếu ở phía đông và phía nam.

Zaporizhia là một trong 4 tỉnh mà Nga đã tuyên bố sáp nhập từ tháng 9/2022 sau các cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Tuy nhiên, cho đến nay, Moscow vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn vùng lãnh thổ này.

Tổng thống Ukraine Volodymy Zelensky tuần này đã đến thăm các binh sĩ gần mặt trận phía đông nam khốc liệt, trong bối cảnh Nga đẩy mạnh các cuộc tấn công Ukraine.

Trong chuyến thăm, ông Zelensky đã cảnh báo các lực lượng cần phải củng cố phòng tuyến sau khi mất đi nhiều vị trí trong các trận chiến cường độ cao, cách xa chiến dịch tấn công chính của Nga ở miền Đông.

"Zaporizhia là một thành phố quan trọng, đối phương chắc chắn muốn có nó. Chúng ta chắc chắn phải bảo vệ nó", ông Zelensky nhấn mạnh.

Ngoài Zaporizhia, tại mặt trận miền Đông, lực lượng Nga và Ukraine tiếp tục giao tranh ác liệt ở thành phố Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk. Đây hiện là mặt trận nóng nhất.