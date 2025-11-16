HLV Hàn Quốc tuyên bố bất ngờ sau trận thua khó tin trước U22 Trung Quốc

Sau chiến thắng 2-0 trước U22 Uzbekistan ở giải giao hữu Panda Cup ở Thành Đô, U22 Hàn Quốc đã gây sốc khi thất bại với tỷ số 0-2 trước chủ nhà U22 Trung Quốc. Đây là lần thứ hai trong vòng 8 tháng mà U22 Hàn Quốc thất bại trước U22 Trung Quốc sau thất bại 0-1 ở giải giao hữu tại Diêm Thành (Giang Tô) hồi tháng 3.

HLV Lee Min Sung khẳng định không quan tâm tới thất bại trước U22 Trung Quốc vì đây chỉ là trận giao hữu (Ảnh: Sohu).

Sau trận đấu, HLV U22 Hàn Quốc Lee Min Sung bất ngờ cho rằng không quan tâm tới kết quả khi đây chỉ là trận giao hữu. U22 Hàn Quốc không vì kết quả thất vọng trước U22 Trung Quốc mà lo lắng.

HLV Lee Min Sung cho biết: “Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội và đáng lẽ phải có ít nhất một bàn thắng. Chúng tôi tham dự giải Panda Cup chủ yếu nhằm chuẩn bị cho giải U23 châu Á sắp tới. Những trận giao hữu như thế này giúp toàn đội thử nghiệm đội hình và rèn luyện các cầu thủ trẻ. Tôi không lo lắng về màn trình diễn ở các trận đấu chính thức. Hãy chờ xem chúng tôi thể hiện thế nào khi gặp lại U22 Trung Quốc ở giải đấu chính thức”.

Khi được hỏi liệu việc thua U22 Trung Quốc hai lần liên tiếp trong năm 2025 khiến đội hình bị ảnh hưởng tâm lý, dẫn tới “hội chứng sợ hãi trước U22 Trung Quốc” hay không, HLV Lee Min Sung bác bỏ: “Đây chỉ là trận giao hữu. Tôi không hề lo ngại việc tiếp tục giữ kết quả này khi đối đầu U22 Trung Quốc trong tương lai. Điều tôi thực sự chờ đợi là được gặp trực tiếp U22 Trung Quốc ở trận đấu chính thức, khi đó sức mạnh mới được kiểm chứng”.

Về màn trình diễn thiếu ấn tượng của một số cầu thủ Hàn Quốc, ông Lee Min Sung lên tiếng bảo vệ học trò: “Đội vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị cho giải U23 châu Á. Hiện tại, tôi chưa muốn đánh giá quá nhiều về từng cá nhân. Điều chúng tôi cần quan tâm hơn là sự tiến bộ của toàn đội”.

Ngoài ra, khi được hỏi cầu thủ Trung Quốc nào gây ấn tượng mạnh nhất, HLV Lee chỉ đích danh số 24, Wang Shiqin. Ông nói: “Chúng tôi đã xem lại trận U22 Trung Quốc gặp U22 Việt Nam. Tốc độ của Wang Shiqin khiến tôi thực sự ấn tượng”.

Ở trận này, Wang Shiqin đã có pha đá phạt suýt thành bàn vào lưới U22 Hàn Quốc. So với màn trình diễn còn nhiều sai sót ở trận mở màn (trong đó có một tình huống chuyền hỏng dẫn đến nguy cơ phản lưới), cầu thủ trẻ của Trung Quốc đã cho thấy sự tiến bộ đáng kể.

U22 Hàn Quốc đã thua U22 Trung Quốc trong hai trận trong năm 2025 (Ảnh: Sohu).

Ở bên kia chiến tuyến, HLV Antonio Puche thừa nhận về tình trạng kiệt sức của các cầu thủ: “Dù chúng tôi thiếu một số cầu thủ quan trọng nhưng mục tiêu của tất cả đều là chiến đấu vì bóng đá Trung Quốc. Tuy nhiên, không một cầu thủ nào có thể chịu đựng những trận đấu liên miên không nghỉ. Wang Yudong nói với tôi rằng cậu ấy đã kiệt sức hoàn toàn, đó là sự thật không thể phủ nhận. Vậy làm sao chúng tôi có thể ép cậu ấy ra sân khi đang chấn thương?

Behram Abduweli bị chuột rút ở phút 75, Xu Bin thì đến phút 70 đã không thể tiếp tục thi đấu. Xiang Yuwang vốn mang chấn thương, còn Li Zhenquan cũng phải thi đấu liên tục. Chúng ta phải bảo vệ những cầu thủ trẻ này. Việc sử dụng quá tải sẽ chỉ hủy hoại sự nghiệp của họ”.

Ở lượt trận cuối cùng, U22 Hàn Quốc sẽ đối đầu với U22 Việt Nam vào lúc 14h30 ngày 18/11. Trong khi đó, U22 Trung Quốc đối đầu với U22 Uzbekistan vào lúc 18h35 cùng ngày. Sau hai lượt trận, cả 4 đội đang có cùng 3 điểm. Cơ hội vô địch chia đều cho tất cả các đội.