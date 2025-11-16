Nút giao Bình Thái ở TPHCM sắp làm cầu thép, đào hầm chui "giải cứu" kẹt xe

TPHCM sẽ khởi công dự án cầu vượt thép và hầm chui tại nút giao Bình Thái (phường Phước Long) vào cuối năm nay, với tổng mức đầu tư hơn 9.328 tỷ đồng. Công trình được kỳ vọng sẽ giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại cửa ngõ phía Đông thành phố.

Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông), dự án xây dựng cầu vượt thép và hầm chui tại nút giao Bình Thái sẽ chính thức khởi công vào cuối năm 2025 và dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

Đây là một phần của dự án thành phần 1, thuộc tuyến Vành đai 2, đoạn từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp. Công trình có chiều dài khoảng 3,5km, quy mô 6-8 làn xe, với tổng mức đầu tư lên đến hơn 9.328 tỷ đồng. Đáng chú ý, chi phí giải phóng mặt bằng chiếm phần lớn, gần 6.700 tỷ đồng.

Thiết kế nút giao Bình Thái sẽ theo dạng hoa thị hoàn chỉnh, bao gồm cầu vượt thép theo hướng Vành đai 2 bắc qua đường Võ Nguyên Giáp và các hầm chui trên tuyến đường song hành. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng sẽ giảm đáng kể tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực này, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí cho thấy, nút giao Bình Thái và các tuyến đường lân cận như Đỗ Xuân Hợp, Song Hành Xa Lộ Hà Nội, Nguyễn Văn Bá thường xuyên rơi vào cảnh ùn tắc kéo dài.

Chị Hồng Thủy, một người dân thường xuyên di chuyển qua đây, chia sẻ: "Đèn đỏ ở nút giao này lúc nào cũng vài phút, gặp hôm nào trời mưa đúng vào giờ cao điểm thì cả 5-10 phút chưa nhích xe qua được đoạn đường này".

Người dân TPHCM chật vật di chuyển qua các nút giao trên đường Võ Nguyên Giáp vào giờ cao điểm.

Hiện tại, mặt đường Đỗ Xuân Hợp chỉ rộng khoảng 5-7m với 2 làn xe, không đủ đáp ứng lưu lượng phương tiện ngày càng tăng cao.

Việc đẩy nhanh tiến độ mở rộng và xây dựng các công trình giao thông tại khu vực này là vô cùng cấp thiết.

Nút giao Bình Thái sẽ khởi công vào cuối năm 2025 và hoàn thành trong năm 2027.

Dự án được kỳ vọng sẽ "gỡ nút thắt" giao thông cửa ngõ phía Đông TPHCM.

Phối cảnh công trình xây dựng cầu vượt thép và hầm chui tại nút giao Bình Thái (Ảnh: Ban Giao thông).

Vị trí nút giao Bình Thái trên bản đồ (Ảnh: Google Maps).