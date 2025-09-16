Xe tải "chết đứng" tại hầm chui nham nhở ổ gà, ổ voi ở TPHCM

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, 2 nhánh hầm chui tại nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ (phường Tân Hưng, TPHCM) đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng sau chưa đầy 1 năm đưa vào khai thác.

Tại nhánh hầm HC1 (chiều từ cầu Phú Mỹ đi quốc lộ 1), mặt đường xuất hiện ổ voi với bề rộng khoảng 3m. Lớp bê tông nhựa bong tróc hoàn toàn, để lộ bê tông bên dưới.

Ông Nguyễn Đức T., tài xế chở hàng từ Vĩnh Long đến TPHCM, phải dừng xe giữa hầm chui Nguyễn Văn Linh vì "sập" ổ voi. Xe bị tuột dây ly hợp, không thể di chuyển tiếp.

Nam tài xế loay hoay tìm cách gọi người đến hỗ trợ. Trong lúc chờ đợi, ông yêu cầu 2 người đi cùng xuống xe, chạy sang lề đường để tránh nguy hiểm. Xe được bật đèn cảnh báo.

Ông T. vừa sửa xe, vừa lo lắng khi dòng xe lớn phía sau ùn ùn lao tới. Sau khoảng 30 phút, tài xế mới đưa được xe khỏi hiện trường.

Tại nhánh hầm chui HC2 (ngược chiều với HC1), mặt đường cũng xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi. Điểm hư hỏng lớn nhất rộng gần 1m. Nhiều ô tô bị sập bánh khi đi qua.

Tại các vị trí hư hỏng, lớp bê tông nhựa dày khoảng 5-6cm bị bong tróc hoàn toàn, để lộ lớp bê tông xi măng bên dưới.

Quan sát hình ảnh này, một kỹ sư cầu đường đánh giá việc thi công lớp dính bám giữa bê tông nhựa và bê tông xi măng không đảm bảo chất lượng. Với kiểu hư hỏng này, việc dặm vá sẽ khiến mặt đường tiếp tục bong tróc. Nhà thầu cần cào bóc diện rộng, thảm lại bê tông nhựa để xử lý triệt để.

Một đoạn mặt đường bị hằn lún khoảng 10m, bê tông nhựa đùn lên thành "sống trâu".

Theo vị kỹ sư, nguyên nhân đường hỏng có thể do xe quá tải lưu thông liên tục. Tuy nhiên, mặt đường mới thông xe 9 tháng đã hư hỏng cho thấy "thi công kém".

Không chỉ hư hỏng mặt bê tông nhựa, đoạn hầm chui HC1 còn hỏng cả tấm lưới đậy rãnh thoát nước. Lỗ hổng lớn khiến ô tô đi qua liên tục sập bánh.

Theo kỹ sư cầu đường, hình ảnh tại hiện trường cho thấy việc hàn thép cẩu thả, không đảm bảo. Chủ đầu tư cần kiểm tra kỹ cả các tấm lưới chưa bị hỏng để có phương án thay thế.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Ban Giao thông TPHCM (chủ đầu tư công trình) cho biết đã yêu cầu các nhà thầu khắc phục hư hỏng mặt đường theo trách nhiệm bảo hành công trình.

Trước mắt, nhà thầu sẽ thảm nhựa các vị trí hư hỏng để đảm bảo giao thông trong tối 16/9. Đơn vị thi công sẽ sửa chữa triệt để các vị trí hư hỏng vào cuối tuần này (21/9).

Hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ là một trong những dự án giao thông quan trọng tại khu Nam TPHCM. Dự án có tổng vốn đầu tư 830 tỷ đồng, khởi công từ năm 2020.

Hai nhánh hầm chui của dự án được thông xe lần lượt vào tháng 10/2024 (nhánh HC2) và tháng 12/2024 (nhánh HC1).