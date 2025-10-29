Hạ thủy du thuyền Athena Premium tại Vịnh Hạ Long

Athena Premium - du thuyền do người Việt kiến tạo

Tiếp nối hành trình hơn một thập kỷ kiến tạo những dấu ấn trên vịnh di sản với các thương hiệu du thuyền như Athena Royal, Athena Luxury, Signature Halong và Signature Royal, Athena Group - Công ty cổ phần du thuyền 5 sao Hồng Phong - tiếp tục ra mắt du thuyền Athena Premium.

Đây là sản phẩm chiến lược đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của tập đoàn trong hành trình nâng tầm trải nghiệm du lịch nghỉ dưỡng tại kỳ quan thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.

Lễ hạ thủy siêu du thuyền Athena Premium (Ảnh: Athena Group).

Với chiều dài 110m, tổng diện tích hơn 10.000m², Athena Premium sở hữu quy mô và thiết kế vượt trội, có khả năng phục vụ hơn 500 du khách nghỉ dưỡng.

Đây là dự án được đầu tư toàn diện bởi Athena Group, từ ý tưởng, thiết kế, thi công đến vận hành bởi đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư và nhân sự Việt Nam, thể hiện năng lực cùng bản lĩnh sáng tạo của người Việt trong lĩnh vực chế tạo và cung cấp dịch vụ nghỉ dưỡng biển cao cấp.

Chủ tịch HĐQT Athena Group - bà Vũ Hoàng Yến - thực hiện nghi lễ hạ thủy Athena Premium (Ảnh: Athena Group).

Athena Premium - Chuẩn mực xa hoa giữa vịnh di sản

Du thuyền Athena Premium được định vị là “Biểu tượng nghỉ dưỡng thượng lưu giữa vịnh di sản”, mang trong mình hàng loạt tiện ích vượt trội, tạo nên chuẩn mực mới cho trải nghiệm du thuyền cao cấp tại Việt Nam.

Du thuyền Athena Premium được định vị là “Biểu tượng nghỉ dưỡng thượng lưu giữa vịnh di sản”, sở hữu 41 phòng với các tiện ích tiện nghi đẳng cấp, có diện tích từ 43m2 trở lên.

Trong đó, phòng tổng thống tại du thuyền Athena Premium có tổng diện tích lên đến 400m², hạng phòng tọa lạc tại tầng cao nhất sở hữu "view panorama" - ngắm trọn kỳ quan di sản cùng tiện ích và dịch vụ đặc quyền đa dạng như: hệ thống khoáng tươi tại phòng, bể bơi riêng cùng phòng khách biệt lập, phòng chờ riêng tư,...

Trên không gian boong ngoài trời rộng 1.000m², những buổi tiệc cưới, sự kiện doanh nghiệp hay chương trình MICE được tái hiện trong khung cảnh ngoạn mục giữa kỳ quan thiên nhiên thế giới - nơi mỗi khoảnh khắc đều trở thành một trải nghiệm đáng nhớ.

Athena Premium đồng thời sở hữu hệ thống Onsen theo tiêu chuẩn Nhật, một bước đột phá trong lĩnh vực nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe chuyên sâu, khẳng định vị thế tiên phong của thương hiệu trong xu hướng nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe đang lan tỏa toàn cầu.

Bên cạnh đó, tổ hợp tiện ích chăm sóc sức khỏe toàn diện, gồm bể bơi vô cực 4 mùa, spa - xông hơi trị liệu, khu yoga - thiền, phòng golf 3D, khu thiên văn và không gian thư giãn riêng biệt, tạo nên một quần thể trải nghiệm hoàn chỉnh.

Tâm điểm của Athena Premium là phòng tổng thống với diện tích lên đến 400m², tọa lạc tại tầng cao nhất và sở hữu tầm nhìn bao trọn kỳ quan di sản, cùng loạt tiện ích và dịch vụ đặc quyền đa dạng như hệ thống khoáng tươi tại phòng, bể bơi riêng cùng phòng khách biệt lập, phòng chờ riêng tư...

Mỗi chi tiết đều được tính toán tỉ mỉ nhằm mang đến trải nghiệm cá nhân hóa, riêng tư và xa hoa, cao cấp của Athena Premium.

Hình ảnh du thuyền cao cấp Athena Premium (Ảnh: Athena Group).

Sự kiện hạ thủy ngày 29/10 là cột mốc của thương hiệu, giúp khẳng định vị thế hàng đầu của Athena Group trong ngành du thuyền nghỉ dưỡng tại Việt Nam. Đồng thời là bước tiến thể hiện tầm nhìn chiến lược của doanh nghiệp góp phần đưa Vịnh Hạ Long trở thành điểm đến nghỉ dưỡng sang trọng hàng đầu châu Á.