Mưa lũ kỷ lục ở Nam Trung Bộ khiến 85 người chết và mất tích

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia tính đến 17h ngày 22/11, mưa lũ tại Nam Trung Bộ đã khiến 72 người chết, 13 người mất tích.

Trong đó, Đắk Lắk là địa phương có số người tử vong và mất tích nhiều nhất (44 người chết, 8 người mất tích).

Trong ngày 22/11, Bộ Quốc phòng điều động hơn 18.220 lượt cán bộ, chiến sĩ Bộ cùng gần 680 ô tô, 1.170 xuồng, 2 máy bay, 2 flycam, 3 chó nghiệp vụ tham gia khắc phục hậu quả của mưa lũ.

Chiều 22/11, 2 trực thăng Mi-171 của Trung đoàn Không quân trực thăng 917 (Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không - Không quân) đã thả 4 tấn hàng là những nhu yếu phẩm thiết yếu và thuốc men tại khu vực xã Hoà Xuân, tỉnh Đắk Lắk. Đây là những địa phương đã trải qua nhiều ngày bị cô lập trong lũ dữ.

Trực thăng Mi-171 số hiệu SAR-02 và Mi-171 số hiệu 8431, do các phi công dày dặn kinh nghiệm của Trung đoàn 917 đảm nhiệm vai trò cơ trưởng và lái chính.

Dự kiến trong sáng 23/11, Trung đoàn 917 sẽ tiếp tục cất cánh vận chuyển hàng cứu trợ và tổ chức bay cấp cứu nhân dân vùng lũ ở tỉnh Đắk Lắk.

Trực thăng thả hàng cứu trợ tại Đắk Lắk (Ảnh: Quân chủng Phòng không - Không quân).

Do ảnh hưởng của không khí lạnh và gió đông hoạt động mạnh từ 7h ngày 16/11 đến nay, tại khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa đã xảy ra mưa to đến rất to trên diện rộng, cục bộ có nơi trên 1.700mm.

Đặc biệt, từ 19h ngày 18/11 đến 19h ngày 19/11, mưa lớn trên diện rộng đã buộc các hồ chứa phải vận hành điều tiết để bảo đảm an toàn.

Do đó lũ trên các sông chính ở Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa lên rất nhanh, nhiều nơi lên trên mức báo động 3 (BĐ3), có nơi đã vượt mức lũ lịch sử.

Mưa lớn đã khiến hàng loạt địa phương tại Nam Trung Bộ ngập sâu, giao thông chia cắt, cô lập.