Trang trọng lễ tang nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ
(Dân trí) - Lễ tang nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ được tổ chức trang trọng tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội).
9h ngày 18/9, tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội đã diễn ra lễ viếng ông Lê Huy Ngọ, nguyên Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường).
Ông Lê Huy Ngọ từ trần sáng 16/9 tại nhà riêng ở Hà Nội, hưởng thọ 88 tuổi.
Vợ, con, cháu cùng họ hàng nội ngoại chuẩn bị vào viếng nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ.
Có thể nói hầu như cả cuộc đời nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ gắn liền với nông thôn, nông nghiệp và nông dân. Sinh ra từ làng quê, lớn lên bằng ngô khoai của làng biển, trau dồi kiến thức từ những mái trường nông nghiệp; suốt thời gian công tác ở địa phương, hay Trung ương ông cũng đều gắn với nông nghiệp, nông dân và nông thôn.
Đoàn Ban Bí thư Trung ương Đảng vào viếng nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ.
Trong thời gian giữ trọng trách Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Lê Huy Ngọ đã có mặt ở tất cả các địa phương trong cả nước.
Ông cũng có mặt ở hầu hết các công trình, vùng sản xuất, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở nghiên cứu, đào tạo về nông nghiệp, nông thôn, vừa chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp, phát triển thủy lợi, xây dựng nông thôn toàn diện, vừa xác định những chương trình, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm.
Đoàn đại biểu Ban Tổ chức Trung ương vào viếng nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ.
Đoàn Ban Tổ chức Trung ương do ông Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn kính viếng nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ.
Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn gửi vòng hoa kính viếng.
Với quê hương Thanh Hóa, nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ vô cùng tự hào đó là nơi sinh ra, lớn lên và dìu dắt ông bước vào đời. Ơn nghĩa với quê hương, ông đã có may mắn được trở về làm Bí thư Tỉnh ủy 4 năm với nhiều dấu ấn còn lưu lại đến bây giờ.
Với tỉnh Vĩnh Phú (cũ), ông coi đó là quê hương thứ 2 của mình, bởi ở đó ông được phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành từ khi ra trường. Trải qua rất nhiều vị trí công tác, từ chuyên viên đến các cương vị lãnh đạo cấp Phòng, Sở, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tỉnh ủy Vĩnh Phú cũ. Hình ảnh của ông vẫn còn vô cùng sâu đậm trong lòng cán bộ, người dân đất Tổ.
Gia đình cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và gia đình Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi vòng hoa kính viếng nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ.
Đoàn Bộ Nông nghiệp và Môi trường vào viếng nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ.
Đoàn Bộ Nông nghiệp và Môi trường kính viếng nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ.
Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chia buồn cùng gia đình nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ.
Đoàn Bộ Nội vụ vào viếng nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ.
Đoàn Bộ Nội vụ thắp hương kính viếng nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ.
Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia vào viếng.
Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm trưởng đoàn Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia viếng nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ.
Bạn bè, người thân gửi lời thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ.
Ông Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (cũ) đến viếng, chia buồn cùng gia quyến nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ. Nguyên Bộ trưởng Cao Đức Phát ghi sổ tang.
Nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ đã được trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; Huân chương Độc lập hạng nhì; nhiều Huân chương Lao động và Kháng chiến hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Lao động vì sự nghiệp hợp tác Việt Nam - Lào; Huân chương Sư tử Vàng của Senegal; cùng bằng khen của Thủ tướng, Liên Hợp Quốc và nhiều huân, huy chương, kỷ niệm chương khác.
Ông Lê Huy Ngọ sinh ngày 13/8/1938, trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, tại xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa (nay là Phường Hải Bình, Tỉnh Thanh Hóa).
Sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo nên ngay từ khi còn nhỏ ông đã cùng cha, mẹ, anh chị lo toan công việc gia đình, cố gắng, chăm chỉ học tập, đạt học sinh giỏi nhiều năm liền.
Ngay từ khi đi học trường làng, ông đã sớm tiếp thu lòng yêu quê hương, đất nước, noi theo truyền thống gia đình nên ngay từ tháng 3/1953 Ông đã tham gia hoạt động cách mạng khi còn tuổi thiếu niên.
Từ tháng 6/1954 đến tháng 9/1956 ông là Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Thanh niên xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia cũ (Thanh Hóa).
Từ tháng 10/1956 đến tháng 2/1959 ông là học sinh Trường Trung cấp Nông lâm Trung ương, sau khi tốt nghiệp ông về công tác tại tỉnh Phú Thọ.
Từ tháng 1/1960 đến tháng 11/1964 ông là cán bộ phòng Hành chính tổng hợp, Ty Nông nghiệp Phú Thọ; được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 10/01/1962.
Từ tháng 12/1964 đến tháng 3/1967 ông được học tại Đại học Nông nghiệp I Hà Nội.
Sau khi tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp I, từ tháng 4/1967 đến tháng 5/1971 ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Phòng Hành Kế hoạch, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Thường vụ Đảng ủy Ty Nông nghiệp Vĩnh Phúc.
Từ tháng 6/1971 đến tháng 4/1974 ông được cử đi học chính trị cao cấp tại Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc.
Từ tháng 5/1974 đến tháng 5/1976 ông được bầu giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Hành chính tỉnh, kiêm Trưởng Ban Quản lý Hợp tác xã Nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phú.
Từ tháng 6/1976 đến tháng 5/1977 ông được bầu làm Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nông nghiệp kiêm Trưởng Ban quản lý HTX Nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phú.
Từ tháng 6/1977 đến tháng 9/1983 ông được bầu là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phú.
Từ tháng 10/1983 đến tháng 9/1986 ông được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phú.
Từ tháng 10/1986 đến tháng 5/1988 ông được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phú, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VI.
Từ tháng 6/1988 đến tháng 7/1991 Bộ Chính trị điều động ông về làm Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa, được bầu là Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa VI.
Từ tháng 7/1991 đến tháng 10/1997 ông được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa VII, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Đảng.
Từ tháng 10/1997 đến tháng 6/2004 ông được giao trọng trách Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương và tiếp tục được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, IX. Và là Đại biểu Quốc hội khóa IX, khóa X.
Từ tháng 10/1997 đến tháng 6/2008 ông là Trưởng ban chuyên trách Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương.
Từ tháng 06/2008, mặc dù được nghỉ hưởng chế độ hưu trí, nhưng với kiến thức, kinh nghiệm sâu sắc, lòng nhiệt thành, tâm huyết, gắn bó với nông nghiệp, nông dân, nông thôn, ông vẫn sẵn sàng nhận làm cố vấn Chương trình thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của Chính phủ.