Trang trọng lễ tang nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ

9h ngày 18/9, tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội đã diễn ra lễ viếng ông Lê Huy Ngọ, nguyên Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Ông Lê Huy Ngọ từ trần sáng 16/9 tại nhà riêng ở Hà Nội, hưởng thọ 88 tuổi.

Vợ, con, cháu cùng họ hàng nội ngoại chuẩn bị vào viếng nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ.

Có thể nói hầu như cả cuộc đời nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ gắn liền với nông thôn, nông nghiệp và nông dân. Sinh ra từ làng quê, lớn lên bằng ngô khoai của làng biển, trau dồi kiến thức từ những mái trường nông nghiệp; suốt thời gian công tác ở địa phương, hay Trung ương ông cũng đều gắn với nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Đoàn Ban Bí thư Trung ương Đảng vào viếng nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ.

Trong thời gian giữ trọng trách Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Lê Huy Ngọ đã có mặt ở tất cả các địa phương trong cả nước.

Ông cũng có mặt ở hầu hết các công trình, vùng sản xuất, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở nghiên cứu, đào tạo về nông nghiệp, nông thôn, vừa chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp, phát triển thủy lợi, xây dựng nông thôn toàn diện, vừa xác định những chương trình, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm.

Đoàn đại biểu Ban Tổ chức Trung ương vào viếng nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ.

Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn gửi vòng hoa kính viếng.

Với quê hương Thanh Hóa, nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ vô cùng tự hào đó là nơi sinh ra, lớn lên và dìu dắt ông bước vào đời. Ơn nghĩa với quê hương, ông đã có may mắn được trở về làm Bí thư Tỉnh ủy 4 năm với nhiều dấu ấn còn lưu lại đến bây giờ.

Với tỉnh Vĩnh Phú (cũ), ông coi đó là quê hương thứ 2 của mình, bởi ở đó ông được phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành từ khi ra trường. Trải qua rất nhiều vị trí công tác, từ chuyên viên đến các cương vị lãnh đạo cấp Phòng, Sở, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tỉnh ủy Vĩnh Phú cũ. Hình ảnh của ông vẫn còn vô cùng sâu đậm trong lòng cán bộ, người dân đất Tổ.

Gia đình cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và gia đình Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi vòng hoa kính viếng nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ.

Đoàn Bộ Nông nghiệp và Môi trường vào viếng nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chia buồn cùng gia đình nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ.

Đoàn Bộ Nội vụ vào viếng nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia vào viếng.

Bạn bè, người thân gửi lời thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ.

Ông Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (cũ) đến viếng, chia buồn cùng gia quyến nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ. Nguyên Bộ trưởng Cao Đức Phát ghi sổ tang.

Nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ đã được trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; Huân chương Độc lập hạng nhì; nhiều Huân chương Lao động và Kháng chiến hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Lao động vì sự nghiệp hợp tác Việt Nam - Lào; Huân chương Sư tử Vàng của Senegal; cùng bằng khen của Thủ tướng, Liên Hợp Quốc và nhiều huân, huy chương, kỷ niệm chương khác.