Nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ: "Mình đến tận nơi bà con sẽ yên tâm hơn"

Lễ viếng nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Huy Ngọ được tổ chức vào 9-11h hôm nay, 18/9. Lễ truy điệu 11-11h30 cùng ngày tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

“Bộ trưởng rất trách nhiệm, xông pha ở những nơi khó khăn nhất”

Trong cuộc đời quân ngũ của mình, Viện sĩ - Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, có 7 năm kiêm chức Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương.

“Trong thời gian đó, người để lại ấn tượng sâu sắc, nhiều kỷ niệm nhất là anh Lê Huy Ngọ, hồi đó là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương. Nhớ nhất là khi cùng anh chỉ đạo quân dân ta chống chọi với cơn bão Linda đổ bộ vào Nam Bộ năm 1997 và trận “Đại hồng thủy” xảy ra ở Thừa Thiên Huế và miền Trung năm 1999”, ông Hiệu nhớ lại.

Viện sĩ - Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu (đội mũ) đứng cạnh nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ trong một lần đi chỉ đạo khắc phục hậu quả bão lụt (Ảnh tư liệu).

7 năm làm cấp phó cho Bộ trưởng Lê Huy Ngọ trong công tác phòng chống bão lụt là từng ấy thời gian ông Hiệu với ông Ngọ “như hình với bóng mỗi lần thiên tai xảy ra”.

“Anh là bộ trưởng rất trách nhiệm, xông pha ở những nơi khó khăn nhất của đất nước khi có bão lụt. Giản dị nhưng quyết đoán, gần dân, hiểu dân và được nhân dân tin yêu, từ thực tiễn cuộc sống đó mà anh cùng chúng tôi đúc rút và nâng cao nhiều kinh nghiệm quý báu trong phòng chống bão lụt”, ông Hiệu kể.

Tiến sĩ Trần Quang Hoài, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai thống kê, 10 năm công tác tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (1997-2007), ông Lê Huy Ngọ đã lãnh đạo, điều hành ứng phó, trải qua 67 trận thiên tai khác nhau, trong đó có 6 trận bão, lụt mang tính lịch sử khắp các vùng miền.

Dù hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thông tin liên lạc, cơ sở hạ tầng đến cả nhận thức của người dân cũng như nguồn lực cho phòng chống thiên tai, nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ đã luôn nỗ lực cùng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương và chính quyền các địa phương làm tốt nhất, hiệu quả nhất, đảm bảo an toàn cho người dân.

“Bằng kinh nghiệm và tầm nhìn của người lãnh đạo, ông đã chỉ ra những giải pháp, bài học quan trọng cho cả trước mắt và lâu dài”, ông Hoài kể.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Tỉnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, đánh giá thời kỳ ông Lê Huy Ngọ làm bộ trưởng đã có nhiều công trình thủy lợi lớn được đầu tư xây dựng trên khắp các vùng miền.

Cũng trong thời gian này, ngành nông nghiệp đối diện với nhiều thách thức mới từ biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, thiên tai, dịch bệnh...

“Có thể nói, ông Lê Huy Ngọ chính là một bộ trưởng được lựa chọn để giải quyết những vấn đề đó với tinh thần sát dân, gần dân, hiểu và thông cảm cho người dân. Chính vì người dân mà nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ đã lăn lộn khắp các vùng khó khăn, rủi ro, có thiệt hại để tìm cách chèo chống, tháo gỡ, xây dựng nền móng để nơi đó đi lên”, ông Tỉnh chia sẻ.

“Bác lăn lộn với dân như thế, được chở bác về là cháu vui lắm”

Từ cán bộ nông nghiệp “đi lên”, ông Lê Huy Ngọ đã trải qua thử thách “khoán hộ” của Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc (Vĩnh Phú), rồi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phú và Thanh Hóa, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ông từng mang thân phận của những người nông dân phía Bắc di cư tự phát vào Tây Nguyên ra trước diễn đàn Quốc hội.

“Một con người từng trải như vậy để rồi số phận lựa chọn như là định mệnh của dân tộc ta - phải đứng lên mạnh mẽ trong bão táp, thiên tai để phát triển bền vững và trường tồn”, ông Nguyễn Ty Niên, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão, nhớ về thủ trưởng cũ.

Ông Niên kể, trong thời gian công tác cũng như khi ông đã về hưu, nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ luôn tôn trọng, lắng nghe với sự cầu thị, nhất là những vấn đề khoa học chuyên sâu.

“Có lần họp Quốc hội tan sớm, xe chưa đến đón, anh vẫy xe ôm về. Đến nhà, anh đưa cho anh xe ôm 200 nghìn đồng, anh xe ôm xua tay “cháu biết bác là bác Lê Huy Ngọ, bác lăn lộn với dân như thế, được chở bác về là cháu vui lắm”, và anh xe ôm quay xe đi luôn”, ông Niên hồi tưởng.

Nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ qua đời ngày 16/9 tại Hà Nội (Ảnh: Nông nghiệp và Môi trường).

Làm thư ký giúp việc cho nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ từ đầu năm 1998 tới khi ông nghỉ hưu, ông Nguyễn Minh Nhạn bảo nhiều người nói đùa ông Ngọ có duyên với bão lũ, thiên tai bởi thời gian đó đúng giai đoạn nước ta xảy ra nhiều thiên tai, bão lũ lớn, khác thường.

Không ít người bảo số ông vất vả, khuôn mặt sương gió, khắc khổ nên toàn làm việc khó khăn vận vào người. “Có người ác khẩu còn bảo vì ông làm Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương nên mới nhiều bão lụt như thế. Những chuyện như vậy ông đều biết và chỉ cười”, ông Nhạn hồi ức.

Với ông Nhạn, nói “hình ảnh” nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ gắn liền với “đi trong bão, lũ lụt” là chưa đủ. Giai đoạn làm bộ trưởng, trưởng ban chỉ đạo, ông còn những “hình ảnh” khác. Đó là một bộ trưởng da đen sạm, chân đi dép nhựa, đầu đội mũ vải, khuôn mặt lã tã mồ hôi lội khắp các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ trong những ngày tháng nắng, hạn gay gắt nhất.

“Tôi đã từng theo ông xuống tận đáy nhiều hồ thủy lợi có dung tích hàng chục triệu m3 nước ở Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Ninh Thuận những năm hạn hán mà hồ chỉ còn như cái ao nhỏ. Ông hỏi han rất kỹ anh em quản lý công trình, cán bộ địa phương, thăm bà con vùng hạn. Có chuyến công tác kiểm tra hạn hán ở các tỉnh Trung Bộ, nắng như thiêu đốt khiến xe của “thầy trò tôi” (xe của bộ trưởng) từ Quảng Trị ra Nghệ An mà hai lần nổ lốp, cũng may cả hai lần đều nổ lốp sau”, ông Nhạn chia sẻ.

Ông Nhạn nhớ mãi hình ảnh bộ trưởng, trưởng ban chỉ đạo chân đất, quần xắn tới gối, bê bết bùn đất, nhiều lúc còn phải dùng gậy, đi bộ nửa ngày đến tận vùng bà con bị sạt lở đất do lũ quét, lũ ống ở Du Tiến, Du Già (Hà Giang), Phìn Ngan (Lào Cai), Mường Lay (Lai Châu)… Nơi ấy ngày hôm trước còn là những bản trù phú của đồng bào, qua cơn lũ quét kinh hoàng còn lại chỉ là lớp bùn đất, khung cảnh vô cùng thảm thương.

“Thiên tai xảy ra ở đâu, bất kỳ nguy hiểm ở mức độ nào, ông luôn có mặt sớm nhất. Ông bảo, mình đến tận nơi, thì bà con và anh em địa phương sẽ yên tâm hơn, mọi biện pháp ứng phó sẽ kịp thời và phù hợp. Cho đến tận bây giờ và tôi tin rằng lâu hơn nữa, nói về phòng chống thiên tai, đặc biệt mỗi khi bão, lũ, lụt lớn chẳng may xảy ra, không ít người lại nhớ về hình ảnh Bộ trưởng, Trưởng ban Lê Huy Ngọ - Người đi trong bão lũ”, ông Nhạn nêu quan điểm.

Ông Lê Huy Ngọ sinh ngày 13/8/1938 tại xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa (nay là phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa). Trong thời gian tháng 10/1997-6/2004, ông làm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương. Giai đoạn tháng 10/1997-6/2008, ông làm Trưởng ban chuyên trách Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương. Nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ qua đời ngày 16/9 tại nhà riêng ở Hà Nội, hưởng thọ 88 tuổi. Lễ viếng và lễ truy điệu được tổ chức sáng 18/9 tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. An táng tại Công viên tưởng niệm Thiên Đức, tỉnh Phú Thọ.

* Một số thông tin được trích từ sách “Người đi trong bão lũ”, NXB Lao động.