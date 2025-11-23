2h sáng ở Nam Phi, Thủ tướng họp trực tuyến về khắc phục hậu quả mưa lũ

Sáng 23/11 (theo giờ Hà Nội, tức 2h cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ ngành, địa phương qua điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung.

Đây là lần thứ hai, trong chuyến công tác thăm chính thức Kuwait và Algeria, tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 và hoạt động song phương tại Nam Phi, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến với trong nước về tình hình mưa lũ, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến từ Nam Phi (Ảnh: Đoàn Bắc).

Những ngày qua, đợt mưa lũ bất thường và đặc biệt lớn tại khu vực các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, đã và đang gây thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản.

Theo báo cáo, mưa lũ đã làm 102 người chết, mất tích, 1.154 nhà bị hư hỏng, thời điểm lớn nhất 186.000 nhà bị ngập; trên 80.000ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; trên 3,2 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

24 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị sạt lở, ách tắc, đường sắt qua Đắk Lắk, Khánh Hòa tạm dừng hoạt động; nhiều công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế bị thiệt hại.

Ước tính thiệt hại sơ bộ ban đầu 9.035 tỷ đồng (Quảng Ngãi 650 tỷ đồng, Gia Lai 1.000 tỷ đồng, Đắk Lắk 5.330 tỷ đồng, Khánh Hòa 1.000 tỷ đồng, Lâm Đồng 1.055 tỷ đồng).

Báo cáo tại cuộc họp, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, Bộ đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị của Bộ duy trì nghiêm chế độ trực phòng thủ dân sự ở các cấp; chủ động phối hợp với chính quyền địa phương huy động lực lượng, phương tiện theo dõi, nắm chắc tình hình diễn biến của mưa lũ.

Bộ Quốc phòng cũng thực hiện tìm kiếm cứu nạn, vận chuyển lương thực, thực phẩm, nước sạch cho người dân bị cô lập.

Tính đến ngày 22/11, Bộ Quốc phòng đã điều động 44.668 lượt cán bộ chiến sĩ, dân quân tự vệ và 2.231 lượt phương tiện giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Theo Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Bộ Quốc phòng đang tập trung chỉ đạo tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực ở các cấp; điều động lực lượng, phương tiện cao nhất giúp đỡ nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất và tìm kiếm cứu nạn.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (Ảnh: Nguyễn Hoàng).

Bộ cũng đồng thời chỉ đạo Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh đoàn 18 sẵn sàng điều động máy bay trực thăng cứu hộ, cứu nạn và vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm đến các vùng bị chia cắt, cô lập.

Các đơn vị đang tiếp tục điều động lực lượng, phương tiện giúp chính quyền và nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất.

Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết lực lượng Công an địa phương trực 100% quân số sẵn sàng ứng phó với lũ, lụt với tinh thần trách nhiệm cao nhất, không để bị động, bất ngờ.

Mặt khác, Bộ Công an đã xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin không chính xác trên không gian mạng.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức nhấn mạnh Bộ Công an đang tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai khắc phục hậu quả thiên tai, không để bị động, bất ngờ, thực hiện theo phương châm "4 tại chỗ".

Bộ cũng huy động tổng lực lực lượng, phương tiện nhằm bảo đảm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, ứng phó, khắc phục nhanh nhất hậu quả thiệt hại tại các tỉnh Trung Bộ: Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng; tổ chức cứu nạn, cứu hộ người và tài sản góp phần giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Các Phó Thủ tướng cùng lãnh đạo bộ, ngành họp từ trụ sở Chính phủ (Ảnh: Nguyễn Hoàng).

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng xem xét quyết định cấp 1.310 tỷ đồng để hỗ trợ 4 địa phương gồm: Đắk Lắk 380 tỷ đồng; Gia Lai 480 tỷ đồng; Khánh Hòa 250 tỷ đồng và Lâm Đồng 200 tỷ đồng.

Tại đầu cầu tỉnh Đắk Lắk, lãnh đạo địa phương cho biết hiện thống kê đã có 65 người bị chết và mất tích (trong đó có 55 người chết và 10 người mất tích) trên địa bàn.

Tỉnh đang cùng với các lực lượng vũ trang tập trung khắc phục, cứu trợ cho người dân, trong đó tập trung cung cấp lương thực, thực phẩm cũng như các nhu yếu phẩm cần thiết gồm thuốc men chữa trị cho người dân, vệ sinh môi trường.

Tại cuộc họp, tỉnh Đắk Lắk đề nghị Trung ương tiếp tục hỗ trợ 500 tỷ đồng để khắc phục cấp bách một số thiệt hại lớn và hỗ trợ trực tiếp người dân.