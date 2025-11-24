Quốc hội bàn điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia

Sáng 24/11, Quốc hội bước vào tuần làm việc thứ 6 của kỳ họp thứ 10.

Một trong những nội dung quan trọng được Quốc hội bàn thảo trong tuần này là dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi) và việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030.

Nội dung này đã được trình Quốc hội và thảo luận tổ hôm 7/11. Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết việc Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, được điều chỉnh nhằm phù hợp với bối cảnh mới sau sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hướng đến mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030.

Một phiên thảo luận hội trường tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV (Ảnh: Hồng Phong).

Quy hoạch điều chỉnh phân vùng kinh tế - xã hội dự kiến gồm 6 vùng, trong đó 2 vùng có sự thay đổi căn bản so với trước đây.

Một là vùng Bắc Trung Bộ gồm 5 tỉnh, thành phố (từ tỉnh Thanh Hóa đến thành phố Huế) và hai là vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên gồm 6 tỉnh, thành phố (từ thành phố Đà Nẵng đến tỉnh Lâm Đồng).

Đáng lưu ý, quy hoạch này định hướng phát triển TPHCM trở thành siêu đô thị theo mô hình đa cực, đa trung tâm, vươn tầm quốc tế.

Dự thảo điều chỉnh Quy hoạch cũng mở rộng phạm vi 4 vùng động lực quốc gia sang các khu vực liền kề đã có sự phát triển về công nghiệp, đô thị và thuận lợi về giao thông kết nối; bổ sung vùng động lực Bắc Trung Bộ bao gồm các địa bàn ven biển của ba tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh.

Nêu ý kiến thảo luận tại tổ về nội dung này, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia phải tính toán dựa trên tiềm năng, thế mạnh của từng vùng và gắn với từng địa phương trong vùng.

“Nếu cái gì cũng đưa vào, vùng nào cũng giống nhau thì thành gai quả mít rồi”, Bộ trưởng Thắng ví von và nhấn mạnh điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia phải trên cơ sở những tiềm năng, lợi thế sẵn có để tính toán chiến lược phát triển cho từng vùng khác nhau.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại tổ hôm 7/11 (Ảnh: Hồng Phong).

Cũng trong tuần làm việc thứ 6, các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận về nhiều dự án luật, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Toà án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế; Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế; Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật Trí tuệ nhân tạo.

Luật Báo chí (sửa đổi) cũng là một trong những dự án luật quan trọng được bàn thảo. Theo tờ trình của Chính phủ trình Quốc hội hồi cuối tháng 10, dự án Luật Báo chí sửa đổi quy định các nguyên tắc về mô hình hoạt động, kinh tế báo chí, mở rộng không gian hoạt động của báo chí để phát triển báo chí trong bối cảnh sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu thông tin trong kỷ nguyên mới.

Theo dự thảo luật sửa đổi, cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, trừ nội dung về thời sự chính trị, an ninh, quốc phòng, đối ngoại. Quy định này được bổ sung nhằm thúc đẩy cơ quan báo chí khai thác giá trị từ hoạt động liên kết phục vụ phát triển báo chí, đồng thời đảm bảo định hướng trong thông tin thời sự chính trị.

Chính phủ sẽ quy định chi tiết về liên kết trong hoạt động báo chí, minh bạch trách nhiệm, quyền lợi của các bên khi tham gia liên kết, thúc đẩy liên kết đem lại giá trị cho phát triển báo chí.

Các đại biểu Quốc hội dự kỳ họp thứ 10 (Ảnh: Hồng Phong).

Dự thảo luật cũng bổ sung quy định đầy đủ các phương thức Nhà nước giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu và hỗ trợ cước vận chuyển, chi phí đăng tải, truyền dẫn, phát sóng để báo chí phục vụ nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng, văn hóa…

Theo chương trình nghị sự của kỳ họp thứ 10, chủ trương đầu tư hai chương trình mục tiêu quốc gia về hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo giai đoạn 2026-2035 và chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035, cũng được Quốc hội bàn thảo trong tuần này.

Trong tuần làm việc thứ 6 của kỳ họp thứ 10, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Dẫn độ; Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; Luật Tương trợ tư pháp về dân sự; Luật Tương trợ tư pháp về hình sự.