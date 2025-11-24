Cơn bão mới có thể ảnh hưởng từ Gia Lai đến Lâm Đồng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 19h ngày 24/11, tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực miền Trung Philippines với cường độ cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.

Đến tối 25/11, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Palawan, Philippines với cường độ cấp 8, giật cấp 10 và có khả năng mạnh thành bão.

Đến rạng sáng 26/11, bão có thể đi vào Biển Đông, là cơn bão số 15. Đến tối cùng ngày, bão trên vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa với cường độ cấp 9, giật cấp 10.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km và tiếp tục có khả năng mạnh thêm.

Hướng di chuyển của bão số 15 (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam).

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo trong khoảng đêm 26-28/11, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 13.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, áp thấp đang có cường độ khoảng 54km/h. Cơ quan này dự báo rạng sáng 26/11, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão và đi vào Biển Đông.

Đến ngày 27/11, dự báo bão đạt cường độ cực đại 108km/h (cấp 11) và sau đó suy yếu dần khi tiến về Nam Trung Bộ.

Đài Nhật Bản dự báo trọng tâm ảnh hưởng của bão số 15 có thể từ khu vực Gia Lai đến Lâm Đồng (Bình Định - Bình Thuận cũ), thời gian ảnh hưởng chính trong khoảng 28-30/11.

Đài Hong Kong (Trung Quốc) nhận định khi đến phía bắc của đặc khu Trường Sa, bão số 15 có thể đạt cường độ 90 km/h, sau đó có dấu hiệu chếch lên phía bắc. Cơ quan khí tượng này chưa nhận định cụ thể khu vực đổ bộ của bão số 15.

Từ đầu năm đến nay Biển Đông đã xuất hiện 14 cơn bão, 5 áp thấp nhiệt đới khiến năm nay trở thành năm nhiều bão thứ hai trong vòng 30 năm qua (sau năm 2017 với 20 cơn).

Các cơn bão như Wutip, Wipha, Ragasa, Bualoi, Kalmaegi,... đã ảnh hưởng trực tiếp hoặc gây mưa lũ lớn cho miền Bắc và miền Trung thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản.