TPHCM tìm hướng giảm giá bất động sản, đẩy mạnh nhà ở xã hội

UBND TPHCM giao Sở Xây dựng TPHCM chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực thi chính sách, pháp luật; công bố kịp thời thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; công khai danh sách các dự án đủ điều kiện kinh doanh, chương trình phát triển nhà ở, chương trình phát triển đô thị cùng thông tin về các dự án nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội.

Sở Xây dựng có trách nhiệm tham mưu đẩy nhanh công tác quy hoạch, phát triển đô thị, nhất là các khu vực theo mô hình TOD; giải quyết nhanh thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư xây dựng và triển khai các dự án nhà ở, bất động sản theo quy định mới.

TPHCM chỉ đạo tăng nguồn cung nhà ở, đặc biệt cho người thu nhập thấp (Ảnh: NLG).

Đơn vị này phối hợp với Sở Tài chính xử lý kịp thời khó khăn, vướng mắc đối với các dự án bất động sản theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 751 và Tổ Công tác đặc biệt, nhằm thúc đẩy giải quyết các dự án chậm triển khai, tăng nguồn cung nhà ở, đặc biệt cho người thu nhập thấp.

Sở Xây dựng phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội; đôn đốc, hỗ trợ chủ đầu tư triển khai các dự án để hoàn thành chỉ tiêu.

Đồng thời, phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm của doanh nghiệp, chủ đầu tư, sàn giao dịch, tổ chức môi giới bất động sản, đặc biệt với các trường hợp tăng giá bất thường, thiếu minh bạch thông tin; siết chặt hoạt động môi giới trên địa bàn.

Sở Xây dựng cũng được giao làm việc với Bộ Xây dựng để xây dựng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; lấy ý kiến các sở, ngành, báo cáo UBND TP và đề xuất chính sách thúc đẩy phát triển bất động sản nghỉ dưỡng và bất động sản khu công nghiệp.

Đơn vị chủ trì rà soát tổ chức bộ máy các sở, ngành liên quan lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản để tham mưu UBND TP hợp nhất đầu mối về Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản TPHCM; đảm bảo điều hành thống nhất; đồng thời chịu trách nhiệm trước UBND TP trong vai trò thành viên Tổ Chuyên gia giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương.

Sở Xây dựng phối hợp Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Nông nghiệp và Môi trường công bố công khai, lựa chọn chủ đầu tư theo quy định; thực hiện nghiêm việc dành quỹ đất xây dựng nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp và 20% quỹ đất ở trong dự án nhà ở thương mại, khu đô thị để phát triển nhà ở xã hội.

Ngoài ra, UBND TPHCM giao các sở, ngành và các xã, phường, đặc khu chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo; phối hợp với Sở Xây dựng để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển nhà ở và thị trường bất động sản.

Các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường, đặc khu thực hiện ngay việc cắt giảm, cải cách thủ tục hành chính; bố trí đủ số lượng công chức, bảo đảm thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ đã được phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quy hoạch, đất đai, xây dựng, nhà ở, bất động sản, đầu tư...; không để xảy ra tình trạng đình trệ khi giải quyết các thủ tục hành chính do thiếu nhân lực.

UBND TPHCM yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường, đặc khu có trách nhiệm thực hiện các chỉ đạo; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ gửi về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo.

UBND các xã, phường, đặc khu phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu thực hiện hiệu quả về phân định thẩm quyền giữa hai cấp chính quyền trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng, góp phần phát triển nhà ở và thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững.