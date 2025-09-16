"Bộ trưởng của nông dân" Lê Huy Ngọ qua đời

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ông Lê Huy Ngọ qua đời ngày 16/9 tại Hà Nội.

Ông Lê Huy Ngọ sinh ngày 13/8/1938 tại xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa (nay là phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa).

Nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ qua đời ngày 16/9 tại Hà Nội (Ảnh: Nông nghiệp và Môi trường).

Trong giai đoạn từ tháng 6/1977 đến tháng 9/1983, ông làm Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phú. Từ tháng 10/1983 đến tháng 9/1986, ông làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phú.

Giai đoạn tháng 10/1986-5/1988, ông Lê Huy Ngọ làm Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phú, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VI.

Trong giai đoạn tháng 6/1988-7/1991, Bộ Chính trị điều động ông về làm Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VI.

Từ tháng 7/1991 đến tháng 10/1997, ông Lê Huy Ngọ giữ chức Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Đảng.

Trong thời gian tháng 10/1997-6/2004, ông Lê Huy Ngọ làm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương và tiếp tục được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, IX; đại biểu Quốc hội khóa IX, khóa X.

Giai đoạn tháng 10/1997-6/2008, ông làm Trưởng ban chuyên trách Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương.

Với những đóng góp cho cách mạng, đất nước, ông Lê Huy Ngọ được Đảng, Nhà nước đánh giá cao và tặng thưởng nhiều huân chương, huy chương cao quý.

Tiến sĩ Tô Văn Trường, nguyên Viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam, cho biết ông Lê Huy Ngọ vẫn được gọi là “Bộ trưởng bão lụt”, "Bộ trưởng của nông dân" không chỉ vì những lần ông lăn lộn trong mưa lũ, trực tiếp chỉ đạo cứu dân, cứu lúa, cứu làng, mà còn bởi cả cuộc đời ông như một hành trình đi qua giông bão, giữ trọn trái tim cho nông dân, nông thôn và cho Tổ quốc.

“Những năm tháng đất nước còn nhiều gian khó, ông không ngại xông pha vùng bão lũ, lội ruộng cùng dân, đứng giữa dòng nước chảy xiết để chỉ huy, động viên, và quan trọng hơn, để tận mắt chứng kiến nỗi nhọc nhằn của bà con. Từ đó, ông đem tất cả những gì quan sát được ngoài thực địa trở thành tiếng nói quyết sách trong nghị trường. Có lẽ chính ký ức nhọc nhằn ấy đã thôi thúc ông dành cả cuộc đời phụng sự cho nông thôn”, Tiến sĩ Tô Văn Trường nhận định.

Nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ cùng lãnh đạo tỉnh An Giang đi tháp tùng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương khảo sát trận lũ lịch sử năm 2000 ở Đồng bằng sông Cửu Long (Ảnh: Tiến sĩ Tô Văn Trường cung cấp).

Ông Lê Huy Ngọ từng trải qua nhiều cương vị, “ở bất kỳ cương vị nào, ông vẫn hiện lên là một người giản dị, gần gũi, cẩn trọng và hết lòng vì công việc”, ông Tô Văn Trường nói.

Với nông dân, hình ảnh một Bộ trưởng quần xắn cao, chân lấm tay bùn, sống chết cùng dân giữa thiên tai đã để lại ấn tượng sâu đậm.

Với đồng nghiệp, ông là người dám nghĩ dám làm, thẳng thắn bảo vệ quan điểm, luôn đặt lợi ích nông thôn - nông nghiệp lên trên hết. Ông còn là biểu tượng hiếm hoi của một thế hệ cán bộ vừa gần gũi, giản dị, vừa kiên cường, bản lĩnh, theo nhận định của Tiến sĩ Tô Văn Trường.

“Nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ ra đi nhưng ông để lại một di sản quý: tấm gương của một con người từ gian khó đi lên, sống chân thành, làm việc tận tụy, giữ trọn lẽ phải và danh dự. Người dân gọi ông là “Bộ trưởng của nông dân” - danh hiệu không cần sắc phong mà được hun đúc từ mồ hôi, nước mắt, và lòng tin yêu của nhân dân”, Tiến sĩ Tô Văn Trường chia sẻ với phóng viên Dân trí.