TPHCM tháo dỡ trạm thu phí án ngữ quốc lộ 51, chủ đầu tư vắng mặt

Sáng 4/2, Sở Xây dựng TPHCM đã giao Trung tâm Quản lý giao thông và Hạ tầng kỹ thuật tiến hành tháo dỡ trạm thu phí T3 trên quốc lộ 51, đoạn qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Trạm thu phí này do Công ty CP Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) làm chủ đầu tư và đã ngưng hoạt động 3 năm nay.

Theo một đại diện của Sở Xây dựng có mặt tại hiện trường, công việc tháo dỡ kéo dài khoảng 8 ngày. Trước mắt, công nhân và máy móc sẽ phá bỏ các bục bê tông, tháo dỡ các cabin và nhanh chóng đổ bê tông, hoàn trả lại mặt đường.

Sáng cùng ngày, đơn vị thi công tiến hành giăng dây phong toả 2 làn đường để phục vụ việc tháo dỡ theo hướng Vũng Tàu đi Đồng Nai. Đồng thời, các công nhân luôn duy trì 2 làn ô tô và một làn xe máy để đảm bảo quá trình lưu thông trên quốc lộ 51.

Đại diện Sở Xây dựng cho biết, Công ty BVEC không đến hiện trường, do đó, Trung tâm Quản lý giao thông và Hạ tầng kỹ thuật TPHCM đã lập biên bản, quay phim, ghi nhận hiện trạng các tài sản đang có ở trạm thu phí T3.

Các vật tư sau khi tháo dỡ sẽ được cho lên xe và chở về kho để bảo quản.

Trạm thu phí T3 đã xuống cấp, nhưng không được tu sửa. Ngoài ra, trạm này cũng án ngữ trên quốc lộ 51, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Thời gian qua, Sở Xây dựng TPHCM nhiều lần đề nghị Công ty cổ phần phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tháo dỡ trạm thu phí nói trên, nhưng không được thực hiện.

BVEC giữ quan điểm không dỡ trạm vì cho rằng đó là tài sản đã thế chấp ngân hàng, thuộc thẩm quyền xử lý của phía ngân hàng. Doanh nghiệp cũng hối thúc Cục Đường bộ giải quyết dứt điểm các nội dung còn vướng mắc của dự án BOT để thanh lý, chấm dứt hợp đồng.

Ngoài trạm thu phí T3, trên quốc lộ 51 còn hai trạm thu phí khác là T1 và T2 cũng đã ngưng hoạt động. Hai trạm thu phí này nằm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, bỏ hoang.